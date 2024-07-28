Lufthansa потребует от экоактивистов возмещения убытков

Представитель авиакомпании заявил, что ущерб от блокады аэропорта Франкфурта будет "значительно выше", чем в прежних подобных акциях, пишет Bild am Sonntag. Данных о сумме за блокаду в Кельне пока нет.

Радикальные экоактивисты из группы "Последнее поколение", ответственные за блокаду крупнейшего немецкого аэропорта во Франкфурте-на-Майне 25 июля, должны ожидать, что авиакомпания Lufthansa потребует от них возмещения убытков, исчисляемых в миллионах евро. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает газета Bild am Sonntag (BamS) на основании имеющейся у нее информации.

По данным BamS, представитель авиакомпании заявил, что сумма ущерба от блокады аэропорта Франкфурта будет "значительно выше", чем в предыдущих подобных акциях. Газета также обладает информацией, что после предыдущих блокирований взлетно-посадочных полос в трех воздушных гаванях Германии Lufthansa потребовала возмещения ущерба на общую сумму 740 000 евро.

Помимо вынужденной остановки работы аэропорта во Франкфурте, экоактивисты совершили аналогичную акцию 24 июля, неподалеку от взлетной полосы аэропорта Кельн/Бонн. О сумме ущерба за этот инцидент пока не сообщалось.

Как экоактивисты парализовали работу двух аэропортов

Рано утром 25 июля несколько демонстрантов "Последнего поколения" проникли на территорию аэропорта Франкфурта-на-Майне и приклеили себя к взлетно-посадочным полосам. Они требовали отказа от добычи и использования газа, нефти и угля к 2030 году. Из-за акции было отменено около 230 из 1400 запланированных рейсов, по данным оператора Fraport. Семь активистов задержаны. Эта акция подогрела продолжающуюся уже несколько месяцев дискуссию об ужесточении наказаний за подобные действия.

Днем ранее пять человек на три часа парализовали воздушное движение аэропорта Кельн/Бонн, проделав дыру в ограждении. В отношении участников акции возбуждено дело по обвинению в нарушении закона о собраниях, опасных помехах воздушному движению и незаконном проникновении на территорию, сообщила пресс-секретарь полиции. Из-за остановки работы аэропорта были отменены или задержаны десятки рейсов. Тысячи пассажиров, в том числе семьи с детьми, в разгар отпускного периода и школьных каникул на несколько часов застряли в здании аэровокзала.

В Германии собираются ужесточить закон об авиабезопасности

Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) решительно осудил очередной протест экоактивистов. "Любой, кто насильственно вторгается в аэропорты, блокирует взлетно-посадочные полосы и самолеты, подвергает риску жизни людей", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. По словам Виссинга, бундестаг должен как можно скорее принять запланированное ужесточение Закона об авиационной безопасности. Оно предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет для нарушителей, вмешивающихся в работу аэропортов.

Аналогичную позицию высказали в объединении немецких аэропортов ADV, которое решительно осудило "преступное вторжение экоактивистов". "У такого поведения должны быть серьезные уголовные последствия", - пояснил управляющий делами ADV Ральф Бейзель (Ralph Beisel). По его словам, объединение поддерживает планируемое ужесточение Закона об авиационной безопасности.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) тоже выступил с резкой критикой. "То, что делают эти люди, не имеет ничего общего с протестом и выражением мнения. Это сразу несколько уголовных преступлений", - заявил он в интервью газете Rheinische Post.

Акции радикальных экоактивистов в Европе

Подобные акции протеста прошли 24 июля и в аэропортах других стран. В лондонском аэропорту Хитроу были арестованы девять активистов из группы "Просто остановите нефть". В Норвегии 12 активистов заблокировали аэропорт Осло. Об аналогичных инцидентах сообщалось также в Испании и Финляндии.