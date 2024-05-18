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Экоактивисты парализовали работу аэропорта Мюнхена

Ася Миллер
18 мая 2024 г.

Радикальные экоактивисты из движения "Последнее поколение" проникли на территорию аэропорта и блокировали движение по взлетно-посадочной полосе.

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Активисты "Последнего поколения" в аэропорту Дюссельдорфа, 2023 год
Активисты "Последнего поколения" в аэропорту Дюссельдорфа, 2023 годФото: David Young/dpa/picture alliance

Активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation), выступающие в защиту климата, утром в субботу, 18 мая, проникли на территорию аэропорта Мюнхена и блокировали движение самолетов, разместившись на взлетно-посадочной полосе. Работа аэропорта парализована по соображениям безопасности, сообщает агентство dpa.

В своем аккаунте в соцсети Х активисты "Последнего поколения" опубликовали несколько фото и видео с акции. На них экозащитники сидят на взлетно-посадочной полосе в окружении полицейских. Акция протеста объясняется тем, что на долю воздушного транспорта приходится почти десять процентов выбросов парниковых газов в Германии, способствующих глобальному потеплению. Активисты призывают правительство принять более решительные меры в связи с изменением климата.

Аэропорт Мюнхена в эти выходные планировал обслужить 2860 рейсов и около 350 000 пассажиров.

В 2023 году экоактивисты уже организовывали подобные акции в нескольких немецких аэропортах, например, в Берлине, Гамбурге и Дюссельдорфе. В Мюнхене блокада аэропорта проводилась в декабре 2022 года. Тогда из-за акции "Последнего поколения", самолет с экстренным пациентом на борту смог приземлиться в аэропорту баварской столицы только после 20-минутной задержки.

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