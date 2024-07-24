Экоактивисты парализовали работу аэропорта Кельн/Бонн

Пять человек в возрасте от 20 до 55 лет, проделав дыру в ограждении, проникли на территорию аэропорта Кельн/Бонн и приклеили себя к асфальту неподалеку от взлетной полосы. Полеты возобновились спустя несколько часов.

Радикальные экоактивисты группы "Последнее поколение" временно парализовали работу аэропорта Кельн/Бонн в среду, 24 июля. Как сообщила полиция, трое мужчин и две женщины в возрасте от 20 до 55 лет, проделав дыру в ограждении, проникли на территорию аэропорта около шести часов утра и приклеили себя к асфальту неподалеку от взлетной полосы. Примерно к девяти утра акцию удалось прекратить. Полеты удалось возобновить через несколько часов, когда стало ясно, что посторонних людей в зоне безопасности больше нет.

В Результате остановки работы аэропорта были отменены или задержаны десятки рейсов, тысячи пассажиров, в том числе семьи с детьми, в разгар отпускного периода и школьных каникул на много часов застряли в здании аэровокзала.

Активисты были сначала задержаны полицией, но позднее отпущены после фиксации их личных данных. Расследование проводит полиция Кельна. Пятеро подозреваемых обвиняются, в частности, в опасном вмешательстве в воздушное движение, нарушении закона о собраниях и незаконном проникновении на территорию.

Организация "Последнее поколение" заявила, что несет ответственность за акцию в аэропорту и призвала правительство Германии разработать юридически обязывающее международное соглашение о глобальном отказе от всех видов ископаемого топлива - нефти, газа и угля - к 2030 году.

В Германии собираются ужесточить закон об авиабезопасности

Министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг (Volker Wissing) решительно осудил очередную акцию экоактивистов. "Любой, кто насильственно вторгается в аэропорты, блокирует взлетно-посадочные полосы и самолеты, подвергает риску жизни людей", - заявил он в интервью изданиям медиагруппе Funke. По его словам, бундестаг должен как можно скорее принять запланированное ужесточение Закона об авиационной безопасности. Оно предусматривает тюремное заключение сроком до пяти лет для нарушителей, вмешивающихся в работу аэропортов.

Аналогичную позицию высказали в объединение немецких аэропортов ADV, решительно осудившем "преступное вторжение экоактивистов". "За такое поведение должны быть серьезные уголовные последствия", - пояснил управляющий директор ADV Ральф Бейзель (Ralph Beisel). По его словам, объединение поддерживает планируемое ужесточение Закона об авиационной безопасности.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) также выступил с резкой критикой. "То, что делают эти люди, не имеет ничего общего с протестом и выражением мнения. Это несколько уголовных преступлений", - заявил он в интервью газете Rheinische Post.

Акции в Европе

Подобные акции протеста прошли в среду и в аэропортах других стран. В Великобритании в лондонском аэропорту Хитроу были арестованы девять активистов из группы "Просто остановите нефть". В Норвегии двенадцать активистов заблокировали аэропорт Осло. Об аналогичных инцидентах сообщалось также в Испании и Финляндии.