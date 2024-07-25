Экоактивисты парализовали работу аэропорта во Франкфурте

Активисты "Последнего поколения" приклеили себя к взлетно-посадочным полосам аэропорта. Они требуют отказа от добычи и использования газа, нефти и угля.

Из-за действий климатических активистов в четверг, 25 июля, было временно приостановлено воздушное сообщение в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщил представитель федеральной полиции. Рано утром несколько демонстрантов проникли на территорию аэропорта и приклеили себя там к земле.

"В настоящее время взлеты и посадки из-за проводимой полицейской операции не производятся", - говорится в сообщении на веб-сайте аэропорта. Пассажирам рекомендуется пока воздержаться от посещения аэропорта и заранее проверять статус своих рейсов на интернет-сайтах авиакомпаний.

Шести активистам удалось проникнуть на взлетно-посадочные полосы, говорится в сообщении организатора акции - движения "Последнее поколение", опубликованном в соцсети Х. "Дальнейшая добыча и сжигание нефти, газа и угля представляет угрозу нашему существованию", - отмечают авторы заявления. Они указывают, что объединили усилия в борьбе с этим на международном уровне и требуют полного отказа от добычи и использования этих полезных ископаемых уже к 2030 году.

Накануне, 24 июля, климатические активисты на три часа парализовали воздушное движение в аэропорту Кельн/Бонн. В отношении участников акции возбуждено дело по обвинению в нарушении закона о собраниях, опасных помехах воздушному движению и незаконном проникновении на территорию, сообщила пресс-секретарь полиции.