Байден - за "воссоединение" сектора Газа и Западного берега

Решение, подразумевающее существование двух государств, - единственный путь, чтобы гарантировать долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народов, заявил президент США в гостевой статье для WP.

"Сектор Газа и Западный берег реки Иордан должны воссоединиться под управлением единой структуры, в конечном счете, под руководством возрожденной палестинской администрации, пока мы работаем над решением, подразумевающим существование двух государств", - такое мнение высказал президент США Джо Байден в гостевой статье для газеты The Washington Post , опубликованной вечером в субботу, 18 ноября.

Комментируя нападение террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября, Байден напоминает, что в этот день боевики жестоко убили 1200 человек, в том числе 35 американских граждан, "при самых страшных зверствах, совершенных в отношении еврейского народа за один день со времени Холокоста".

Байден о пути завершении войны на Ближнем Востоке

"Палестинский народ заслуживает собственное государство и свободу от ХАМАС", - подчеркивает Байден. "Ясно: решение, подразумевающее существование двух государств, - единственный путь, чтобы гарантировать долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народов", - повторяет он позже по ходу статьи.

"Нашей целью должно быть не просто остановить войну на сегодняшний день - нашей целью должно быть остановить войну навсегда, разорвать порочный круг насилия и создать в Газе и на всем Ближнем Востоке нечто более сильное, чтобы история перестала повторяться", - поясняет он в этой связи.

"Пока ХАМАС придерживается своей идеологии разрушения, прекращение огня - это не мир. Для членов ХАМАС каждое прекращение огня - это время, которое они используют для пополнения запасов ракет, передислокации боевиков и возобновления убийств путем новых атак на невинных людей. Если ХАМАС оставит сектор Газа под своим контролем, это в очередной раз усилит его ненависть и лишит палестинцев возможности построить что-то лучшее для себя", - говорится в статье.

Кроме прочего, Байден обещает, что "в ближайшие месяцы США удвоят усилия по созданию более мирного, интегрированного и процветающего Ближнего Востока".

Байден о действиях Путина и ХАМАС

В своей статье Байден проводит также параллели между действиями президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну против Украины, и террористической организацией ХАМАС, напавшей на Израиль. "Как Путин, так и ХАМАС ведут бои, чтобы стереть с карты соседние демократические страны. Как Путин, так и ХАМАС хотят разрушить широкую стабильность и интеграцию в регионе и извлечь выгоду из возникшего при этом беспорядка". "Америка этого не допустит - ради собственных интересов безопасности - и ради блага всего мира", - предупреждает президент США.

"Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не затухает сам собой. Он напрямую втягивает Америку. Вот почему наша приверженность Украине сегодня - это инвестиции в нашу собственную безопасность. Она предотвращает более масштабный конфликт завтра", - пишет Байден.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: