 Байден: Смерть Навального подтвердит, что Москва не хочет соблюдать права человека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.06.2021

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Мир

Байден: Смерть Навального подтвердит, что Москва не хочет соблюдать права человека

Возможная смерть Алексея Навального в колонии испортит отношения Владимира Путина с остальным миром, считает президент США. Джозеф Байден на встрече с президентом РФ затронет тему прав человека.

Президент США Джозеф Байден в Вашингтоне

Президент США Джозеф Байден

Если российский оппозиционер Алексей Навальный погибнет в колонии, то это "станет еще одним признаком отсутствия у России намерения соблюдать базовые права человека". Такое мнение президент США Джозеф Байден высказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе в понедельник, 14 июня. По убеждению главы Белого дома, смерть политика, помещенного в пенитенциарное учреждение, повредит отношениям президента РФ Владимира Путина с остальным миром и лично с американским лидером.

Байден 16 июня встретится с Путиным в Женеве. В конце мая глава Белого дома заявил, что укажет своему российскому коллеге на необходимость уважать права человека Вашингтон не собирается бездействовать и позволять Путину "нарушать эти права", заверил президент Соединенных Штатов.

Отношения России и ряда западных государств, включая США, в последние месяцы обострились. В середине апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против Москвы. Кроме того, Вашингтон распорядился выслать 10 российских дипломатов из Соединенных Штатов. Россия ответила аналогичной высылкой и запретила въезд ряду бывших и действующих высокопоставленных американских должностных лиц.

Преследование Навального и его структур в России

Алексей Навальный был задержан в январе сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Политик находится в исправительной колонии во Владимирской области.

Во многих городах России и мира неоднократно проходили массовые акции с требованием освободить оппозиционера. Мосгорсуд по апрельскому иску прокуратуры Москвы 9 июня признал экстремистскими организациями штабы Навального, а также основанный им Фонд борьбы с коррупцией и сменивший его как юрлицо Фонд защиты прав граждан.

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    Автор: Виталий Кропман


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