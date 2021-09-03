Байден назвал запрет абортов в Техасе системой самосуда

Президент США Джо Байден раскритиковал "Акт о сердцебиении", практически полностью запрещающий аборты в штате Техас. Мера, вступившая в силу днем ранее, запрещает прерывать беременность после шестой недели, даже если речь идет о жертвах изнасилований и инцеста. "Самое пагубное в техасском законе то, что он создает своего рода систему самосуда, в рамках которой люди получают вознаграждение", - заявил глава Белого дома в пятницу, 3 сентября, назвав эту меру "нелепой" и "почти неамериканской".

Байден, в частности, имел в виду положение, в соответствии с которым закон предусматривает вознаграждение тем, кто сообщает властям о "нарушителях" - медучреждениях и врачах, проводящих аборты. Так, согласно закону, любой житель Техаса может подать в суд на тех, кто помогает женщинам прервать беременность или подозревается в "пособничестве" аборту, и получить 10 000 долларов, если выиграет гражданский иск.

Ранее Байден предупредил, что новый закон вызовет "неконституционный хаос" вследствие нарушения права, которым женщины пользуются почти полвека.

Практически полный запрет на аборты вступил в силу во втором по численности населения американском штате 2 сентября. Закон запрещает проводить аборты после шестой недели беременности, то есть с момента, когда у плода обнаруживают сердцебиение. По данным правозащитных организаций, 85-90% женщин делают аборты после шестой недели, так как ранее большинство из них еще не знает о своей беременности.

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