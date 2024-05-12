Байден назвал условие для прекращения огня в секторе Газа

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что прекращение огня в секторе Газа может быть достигнуто "уже завтра", если террористическая организация ХАМАС отпустит удерживаемых ей израильских заложников. Об этом он заявил на мероприятии в ходе своей избирательной кампании в штате Вашингтон в субботу, 11 мая.

США предложили Израилю отменить операцию в Рафахе в обмен на помощь в ликвидации ХАМАС

Газета The Washington Post в субботу, 11 мая, сообщила, что американское руководство предложило Израилю отказаться от крупномасштабного наступления в городе Рафах, расположенном на границе сектора Газа и Египта. В обмен на это США предложили израильтянам помощь в розыске лидеров исламистского движения ХАМАС. Кроме того, они пообещали предоставить им схемы принадлежащих террористам туннелей под сектором Газа.

Как утверждают источники газеты, правительство Соединенных Штатов пытается предотвратить вторжение израильской армии в Рафах, где на сегодняшний день, по разным оценкам, находится около миллиона палестинских беженцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 35 тысяч человек, еще более 78 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.