Байден: Я полон решимости баллотироваться

Президент США Джо Байден назвал себя самым квалифицированным кандидатом для переизбрания на пост главы государства и победы над Дональдом Трампом. Об этом он заявил в пятницу, 12 июля, в ходе отдельной пресс-конференции после прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО.

"Я думаю, что я наиболее квалифицированный человек, чтобы баллотироваться на пост президента. Я победил его (Трампа. - Ред.) один раз, и я одержу победу снова", - сказал Байден на пресс-конференции, которую американские СМИ назвали "самой важной в его карьере" и "ключевой" для его кампании после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

В течение часа Байден ответил на 19 вопросов 10 журналистов, многие из которых касались его здоровья, способности провести предвыборную кампанию и занять пост президента вновь. СМИ при этом отметили некоторые изменения в риторике президента, который неделей ранее подчеркивал, что выйти из гонки его может заставить только Бог. "Я уверен я самый квалифицированный для управления (страной. - Ред.) и победы. Но есть и другие люди, которые могут победить Трампа", - сказал Байден.

На вопрос, может ли он отказаться от участия, если опросы покажут более высокие шансы на победу у вице-президента Камалы Харрис, Байден ответил: "Нет, только если они (данные опросов. - Ред.) не покажут, что у меня нет никаких шансов". "Я полон решимости баллотироваться", - подчеркнул президент.

Оговорки Байдена

Отвечая на вопрос о шансах Харрис победить Трампа, Байден оговорился и ошибочно назвал соперника-республиканца своим вице-президентом. "Я не выбрал бы вице-президента Трампа в качестве вице-президента, если бы считал, что она не имеет квалификации для должности президента", - сказал Байден. Ранее этим же вечером он оговорился, представляя президента Украины Владимира Зеленского. "А теперь я хочу передать слово президенту Украины, который обладает не только смелостью, но и решительностью, дамы и господа, президенту Путину", - сказал он.

При этом Байден тут же сам себя поправил: "Президент Путин! Он победит президента Путина. Президент Зеленский... Я так сосредоточен на победе над Путиным, что приходится беспокоиться об этом. В любом случае, господин президент".

В остальном Байдену удалось давать длинные и подробные ответы на вопросы о внешней политике, отношениях с Китаем, войне в Украине и на Ближнем Востоке, отметила газета The New York Times , которая ранее призывала Байдена снять с выборов.

Впрочем, отмечает телеканал CNN , пресс-конференция не смогла изменить настроения в рядах демократов, которые все активней призывают Байдена отказаться от участия в выборах. За последнее время целый ряд сторонников Байдена по партии призвали его сойти с дистанции, уступив место другому кандидату, например, нынешнему вице-президенту США Камале Харрис.