Группа демократов высказалась за замену Байдена на выборах

Действующему главе государства Джо Байдену следует снять свою кандидатуру с выборов президента США, намеченных на ноябрь текущего года. Такое мнение высказала группа демократов на телефонном совещании, которое лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис провел в воскресенье, 7 июля, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что Джеффрис решил провести это совещание перед возобновлением работы Палаты представителей после летних каникул, чтобы узнать настроения своих однопартийцев после провальных для Байдена июньских теледебатов. Фоном была обеспокоенность по поводу потенциального ущерба для демократов и того, как неудачное выступление Байдена на дебатах в июне отразится на шансах партии вернуть большинство в Палате представителей, следует из публикации.

Сам Джеффрис своего мнения на этот счет в беседе с коллегами по партии не высказал, рассказал источник CNN. Однако число демократов, которые четко заявили, что Байдену лучше выйти из президентской гонки, было больше числа тех, кто по-прежнему поддерживает его кандидатуру. Три источника назвали имена следующих влиятельных конгрессменов, выступающих, по их словам, против участия Байдена в выборах: Марк Такано, Адам Смит, Джим Хаймес, Джо Моррелл, Джерри Надлер и Сьюзан Уайлд. В то же время Максин Уотерс и Бобби Скотт высказались в поддержку Байдена, заявили источники.

Призывы к Байдену сняться с выборов президента США

Некоторые конгрессмены , в частности Ллойд Доггет, Сет Мултон, Рауль Грихальва, Энджи Крейг и Майк Квигли, выступили ранее с публичным призывом к Байдену сняться с президенткой гонки.

Так, член Палаты представителей Конгресса от штата Миннесота Энджи Крейг 6 июля обнародовала следующее заявление: "Я испытываю огромное уважение к президенту Байдену за десятилетия службы нашему народу и за то, что он сделал нашу страну лучше. <…> Однако, учитывая, что я видела и слышала от президента во время дебатов на прошлой неделе в Атланте вкупе с к отсутствием сильной реакции от самого президента после этих дебатов, я не верю, что президент сможет провести эффективную избирательную кампанию и победить Дональда Трампа".

Как следует из публикации CNN, на совещании демократов 7 июля в целом было признано, что кандидатом от партии на президентских выборах должна стать вице-президент США Камала Харрис.

Между тем, как указывают журналисты, никаких решений по поводу требования о встрече в Белом доме или отправки письма Джо Байдену не будет принято до того, как полный состав Демократической фракции в Конгрессе соберется 10 июля. В этот день, однако, наступит момент, когда "плотину прорвет", считает один из анонимных собеседников телеканала.

Провал Байдена на дебатах с Трампом

Джо Байден, представляющий на выборах президента США Демократическую партию, провел дебаты с республиканцем Дональдом Трампом 27 июня.

По итогам этого выступления советник президента Барака Обамы до 2011 года Дэвид Аксельрод в эфире CNN отметил, что Байдену не удалось произвести впечатление энергичного политика, а в некоторых моментах он даже казался немного потерянным. В то же время 78-летний Трамп смотрелся гораздо моложе действующего главы государства, отметил в комментарии DW аналитик по выборам из Центра политики Университета Вирджинии Майлз Коулман.

Сам Байден, комментируя свое выступление на дебатах на предвыборном митинге в Северной Каролине 28 июня, заявил: "Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду".

5 июля в интервью телекомпании ABC Байден заявил, что "только Бог" может заставить его отказаться от борьбы за президентский пост.