Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих

Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке перехода "разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Армении" через границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. В ночь на четверг, 27 мая, армянские военные "проводили работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии", утверждает оборонное ведомство в Баку. Согласно его сообщению, шесть военнослужащих Армении были окружены и взяты в плен.
При этом ведомство указало, что попытку перейти границу пытались осуществить две группы армянских военнослужащих, одна из которых состояла из девяти человек, другая - из 15. "В результате операции из одной группы были взяты в плен четверо армянских диверсантов, включая одного офицера, из второй группы - еще двое. Остальные диверсанты вернулись на армянскую территорию", - отмечается в заявлении.
Одновременно Минобороны Азербайджана заявило, что близ границы утром 27 мая было сосредоточено несколько единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков. "В результате принятых мер их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении", - цитирует ТАСС заявление ведомства.
В Ереване заявили о провокации со стороны Баку
В свою очередь пресс-служба министерства обороны Армении подтвердила взятие в плен шести армянских солдат, но опровергла, что это произошло на территории Азербайджана. Военнослужащие были захвачены "во время проведения инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области", указало ведомство в Ереване. "Принимаются необходимые меры по возвращению плененных военнослужащих", - указывается в заявлении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства также указал, что находились на территории своей страны. "Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было", - подчеркнул он.
Между тем МИД Армении назвал инцидент близ границы провокацией, направленной "на дальнейшее обострение ситуации" и угрожающей "серьезно подорвать региональный мир и стабильность". "Мы решительно осуждаем применение силы Азербайджаном против территориальной целостности и суверенитета Армении, подчеркивая, что военно-политическое руководство Азербайджана несет ответственность за все действия азербайджанских ВС", - указывается в заявлении внешнеполитического ведомства в Ереване.
Лидер правящего в Армении блока "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что Ереван ждет "четкой реакции" международного сообщества, в том числе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на взятие в плен армянских военнослужащих. "Отсутствие оперативной и четкой реакции от ОДКБ приводит к таким случаям и к эскалации на границе", - отметила она на заседании парламента.
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Конфликт между Азербайджаном, с одной стороны, и Арменией и армией самопровозглашенной НКР - с другой, обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия, они продолжались с 27 сентября по 9 ноября. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
Новый виток эскалации наблюдается с 12 мая. В этот день Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении. После этого Никол Пашинян собрал экстренное заседание Совета безопасности республики и назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении.
Затем он обратился за военной помощью к президенту РФ. 25 мая Ереван сообщил о гибели армянского военнослужащего в результате перестрелки на границе, начавшейся после того как азербайджанские военные открыли огон в приграничном районе Верин Шоржа.
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Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев