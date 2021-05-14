 Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих | Новости из Германии о Европе | DW | 27.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих

Минобороны в Баку о попытке армянских военных перейти через границу. В Ереване подтвердили факт взятия в плен военнослужащих, но опровергли, что это произошло на территории Азербайджана.

Армянские военнослужащие

Армянские военнослужащие

Министерство обороны Азербайджана сообщило о попытке перехода "разведывательно-диверсионной группы Вооруженных сил Армении" через границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. В ночь на четверг, 27 мая, армянские военные "проводили работу по минированию на дороге снабжения, ведущей к позициям азербайджанской армии", утверждает оборонное ведомство в Баку. Согласно его сообщению, шесть военнослужащих Армении были окружены и взяты в плен.

При этом ведомство указало, что попытку перейти границу пытались осуществить две группы армянских военнослужащих, одна из которых состояла из девяти человек, другая - из 15. "В результате операции из одной группы были взяты в плен четверо армянских диверсантов, включая одного офицера, из второй группы - еще двое. Остальные диверсанты вернулись на армянскую территорию", - отмечается в заявлении.

Одновременно Минобороны Азербайджана заявило, что близ границы утром 27 мая было сосредоточено несколько единиц боевой техники ВС Армении, в том числе танков. "В результате принятых мер их передвижение было пресечено. В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении", - цитирует ТАСС заявление ведомства.

В Ереване заявили о провокации со стороны Баку

В свою очередь пресс-служба министерства обороны Армении подтвердила взятие в плен шести армянских солдат, но опровергла, что это произошло на территории Азербайджана. Военнослужащие были захвачены "во время проведения инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области", указало ведомство в Ереване. "Принимаются необходимые меры по возвращению плененных военнослужащих", - указывается в заявлении. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства также указал, что находились на территории своей страны. "Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было", - подчеркнул он.

Между тем МИД Армении назвал инцидент близ границы провокацией, направленной "на дальнейшее обострение ситуации" и угрожающей "серьезно подорвать региональный мир и стабильность". "Мы решительно осуждаем применение силы Азербайджаном против территориальной целостности и суверенитета Армении, подчеркивая, что военно-политическое руководство Азербайджана несет ответственность за все действия азербайджанских ВС", - указывается в заявлении внешнеполитического ведомства в Ереване.

Лидер правящего в Армении блока "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что Ереван ждет "четкой реакции" международного сообщества, в том числе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на взятие в плен армянских военнослужащих. "Отсутствие оперативной и четкой реакции от ОДКБ приводит к таким случаям и к эскалации на границе", - отметила она на заседании парламента.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном, с одной стороны, и Арменией и армией самопровозглашенной НКР - с другой, обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия, они продолжались с 27 сентября по 9 ноября. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Новый виток эскалации наблюдается с 12 мая. В этот день Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов и на 3,5 километра проникли вглубь территории Армении. После этого Никол Пашинян собрал экстренное заседание Совета безопасности республики и назвал произошедшие события посягательством на территорию Армении.

Затем он обратился за военной помощью к президенту РФ. 25 мая Ереван сообщил о гибели армянского военнослужащего в результате перестрелки на границе, начавшейся после того как азербайджанские военные открыли огон в приграничном районе Верин Шоржа.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:37

Разделенный войной за Карабах Шурнух: как село стало наполовину армянским, а наполовину азербайджанским (09.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Пандемия, карабахский конфликт и политический кризис стали ударом для бизнеса в Армении (23.03.2021)  

Рассказы жителей армянского города Гориса на границе с Азербайджаном (29.03.2021)  

Также по теме

Archivbild I Putin und Pashinyan

Никол Пашинян обратился к Путину за военной помощью 14.05.2021

Парламент Армении заявил о "решительных, жестких действиях" против военной агрессии Азербайджана. В ЕС призывают к мирному урегулированию конфликта.

Armenien Aserbaidschan Nagorno-Karabakh Konflikte 3

ЕС выделит дополнительно 10 млн евро на поддержку пострадавших в Карабахе 17.05.2021

Еврокомиссия сообщила о расширении гуманитарной помощи пострадавшим в конфликте в Нагорном Карабахе. Средства будут направлены на обустройство жизни местного населения.

Nagorny Karabach Konflikt

Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию 27.09.2020

Азербайджанская сторона нанесла ракетные удары по линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, утверждает МИД Армении. В Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Азербайджан обвиняет в нападении Армению.

Реклама

Самые читаемые

Лукашенко - лучший друг, или Почему Путин виноват в задержании Протасевича  

Прокуратура ФРГ взяла под наблюдение преступления режима Лукашенко  

Лукашенко: "ХАМАС, не ХАМАС - не имеет значения"  