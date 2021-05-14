Азербайджан передал Армении 15 пленных

Власти Азербайджана в субботу, 12 июня, передали Армении 15 пленных. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил эти сведения. Ереван в ответ предоставил Баку карты с расположением противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе на азербайджано-грузинской границе, сообщило министерство иностранных дел Азербайджана.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. В начале ноября премьер Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в спорном регионе с 10 ноября.

Это вызвало массовые протесты в Ереване с критикой главы правительства. Пашинян в конце апреля заявил о своей отставке. Он исполняет обязанности премьера до внеочередных выборов в парламент 20 июня.

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