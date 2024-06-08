АвтоВАЗ может осенью вновь поднять цены на свои автомобили

Как и у всех компаний на рынке или предприятий-монополистов, в ценах будет заложена индексация в пределах инфляции, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ может осенью текущего года поднять цены на свои автомобили - во второй раз за полгода. Об этом сообщил в интервью онлайн-изданию "РБК", опубликованном в пятницу, 7 июня, глава компании, экс-министр транспорта РФ Максим Соколов. "Вообще он (еще один этап индексации цен. - Ред.) в принципе… предусмотрен. Индексация в соответствии с инфляцией в течение года, как у всех компаний, открыто работающих на рынке, или предприятий-монополистов, - всегда индексация в пределах инфляции заложена. И поскольку мы проиндексировали в мае чуть ниже, чем накопленная инфляция за истекший период с осени прошлого года, то, соответственно, осенью мы снова внимательно проанализируем этот вопрос и вернемся к этой теме", - цитирует издание слова Соколова.

В мае нынешнего года портал Autonews писал , что АвтоВАЗ поднял цены на большинство моделей Lada примерно на 50 тысяч рублей. До этого компания повышала цены осенью 2023 года, уточнялось в публикации.

Война в Украине и автомобильный рынок в России

Как подчеркнул Максим Соколов в интервью РБК, "70% автомобилей Lada продаются при тех или иных кредитных продуктах, а дорогие модели, - топовые комплектации Lada Vesta, - даже на 80-85% продаются в кредит". Поэтому влияние высокой ключевой ставки ЦБ на спрос ощущается, "но в большей степени она влияет на себестоимость производства", добавил Соколов.

После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года многие западные автопроизводители, в том числе немецкие компании BMW, Mercedes и Volkswagen, решили остановить производство в России.

В конце 2022 года немецкий эксперт по европейскому автомобильному рынку Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer) в интервью DW предупредил, что России "трудно будет иметь западные автомобили". "В автомобильном секторе Россия скатилась до развивающихся стран. Россия и Конго станут похожи в том, что касается автомобильной промышленности, - прогнозировал тогда Дуденхёффер. - (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин уничтожил автомобильную промышленность России".