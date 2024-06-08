  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

АвтоВАЗ может осенью вновь поднять цены на свои автомобили

Александра Иванова
8 июня 2024 г.

Как и у всех компаний на рынке или предприятий-монополистов, в ценах будет заложена индексация в пределах инфляции, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

https://p.dw.com/p/4gob5
Производство автомобилей Lada в России (фото из архива)
Производство автомобилей Lada в России (фото из архива)Фото: Thomas Körbel/dpa/picture alliance

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ может осенью текущего года поднять цены на свои автомобили - во второй раз за полгода. Об этом сообщил в интервью онлайн-изданию "РБК", опубликованном в пятницу, 7 июня, глава компании, экс-министр транспорта РФ Максим Соколов. "Вообще он (еще один этап индексации цен. - Ред.) в принципе… предусмотрен. Индексация в соответствии с инфляцией в течение года, как у всех компаний, открыто работающих на рынке, или предприятий-монополистов, - всегда индексация в пределах инфляции заложена. И поскольку мы проиндексировали в мае чуть ниже, чем накопленная инфляция за истекший период с осени прошлого года, то, соответственно, осенью мы снова внимательно проанализируем этот вопрос и вернемся к этой теме", - цитирует издание слова Соколова.

В мае нынешнего года портал Autonews писал, что АвтоВАЗ поднял цены на большинство моделей Lada примерно на 50 тысяч рублей. До этого компания повышала цены осенью 2023 года, уточнялось в публикации.

Война в Украине и автомобильный рынок в России

Как подчеркнул Максим Соколов в интервью РБК, "70% автомобилей Lada продаются при тех или иных кредитных продуктах, а дорогие модели, - топовые комплектации Lada Vesta, - даже на 80-85% продаются в кредит". Поэтому влияние высокой ключевой ставки ЦБ на спрос ощущается, "но в большей степени она влияет на себестоимость производства", добавил Соколов.

После начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года многие западные автопроизводители, в том числе немецкие компании BMW, Mercedes и Volkswagen, решили остановить производство в России.

В конце 2022 года немецкий эксперт по европейскому автомобильному рынку Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer) в интервью DW предупредил, что России "трудно будет иметь западные автомобили". "В автомобильном секторе Россия скатилась до развивающихся стран. Россия и Конго станут похожи в том, что касается автомобильной промышленности, - прогнозировал тогда Дуденхёффер. - (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин уничтожил автомобильную промышленность России".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Второе место – VW T-Roc

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии

Большинство немцев отправляются в отпуск не по путевкам, а "дикарями" на автомобилях. И особенно востребованы в Германии кроссоверы. Какие же именно?
Культура30 июля 2019 г.10 фото
external

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автомобильную промышленность России (30.10.2022)

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автомобильную промышленность России (30.10.2022)

Фердинанд Дуденхёффер, эксперт по европейскому автомобильному рынку, рассказал в интервью DW о том, уйдет ли Фольксваген из России, какие автомобили будут ездить в Москве и Санкт-Петербурге, и почему в России будет как на Кубе.
Экономика и бизнес30 октября 2022 г.05:17 мин.
Новые автомобили Volkswagen ждут отправки на экспорт

Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Центральная Азия - важный канал поставок в РФ немецких авто?

Параллельный импорт через ЦА явно идет, но он не в состоянии компенсировать потери России. Отдельный случай - автомобили. DW проанализировала свежую экспортную статистику ФРГ.
Экономика и бизнес13 июня 2023 г.
Показать еще