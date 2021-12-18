 Коронавирус: Австрия ужесточает правила въезда в страну | Новости из Германии о Европе | DW | 18.12.2021

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Европа

Коронавирус: Австрия ужесточает правила въезда в страну

С 20 декабря въехать в Австрию смогут лишь переболевшие ковидом либо троекратно привитые. Тем, кто не сделал третью, бустерную прививку, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или немедленно отправиться на карантин.

Табличка с надписью Republik Österreich на австрийской границе

Власти Австрии вводят дополнительные ограничения на въезд в страну, чтобы замедлить распространение там омикрон-варианта коронавируса. Министерство здравоохранения в Вене в пятницу, 17 декабря, сообщило, что с 20 декабря от въезжающих будут требовать документы, подтверждающие наличие троекратной прививки от коронавируса, либо справку о перенесенном за последний год заболевании ковидом. Тем, кто не сделал третью, бустерную прививку, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или немедленно отправиться на карантин.

Это правило не коснется беременных и граждан, которым прививка от коронавируса противопоказана по медицинским причинам. В то же время для тех, кто регулярно пересекает австрийскую границу в рабочих целях, сохраняется правило 3G, согласно которому для въезда разрешено предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Правила въезда в Австрию для туристов

12 декабря в Австрии на привитых от коронавируса и переболевших ковидом перестал распространяться общенациональный локдаун. На следующий день, 13 декабря, в национальном туристическом агентстве Австрии Österreich Werbung в ответ на запрос DW сообщили, что в стране продолжат действовать правило 2G (обязательное предоставление справки о выздоровлении от ковида - "genesen", либо о полной вакцинации -"geimpft"), а также обязательное ношение маски стандарта FFP2 в закрытых помещениях.

"Для всех лиц в возрасте от 12 лет поездка в Австрию с туристической целью возможна только в случае полной вакцинации от коронавируса или наличия справки о перенесенном заболевании COVID-19", - уточнили тогда в агентстве, добавив, что российскую вакцину "Спутник V" власти страны не признают.

Протесты против карантинных ограничений в Австрии

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в Австрии заражение коронавирусом было подтверждено у 1 245 232 человек. Большинству пациентов - 1 180 605 - удалось побороть инфекцию. Жертвами COVID-19 стали 13 438 человек.

В феврале 2022 года в Австрии должна начаться обязательная общенациональная вакцинация от коронавируса. С конца ноября в стране каждые выходные проходят многотысячные акции протеста противников этой меры и других карантинных ограничений. 11 декабря  в подобной акции в Вене приняли участие 44 тысячи человек.

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    Автор: Андрей Гурков


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