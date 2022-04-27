 Австрия опровергла заявления РФ об оплате за газ в рублях | Новости из Германии о Европе | DW | 27.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Австрия опровергла заявления РФ об оплате за газ в рублях

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал фейком сообщение ТАСС о согласии Вены платить за российский газ в рублях. Он сослался на условия контрактов и сделанное две недели назад заверение Путина.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Власти Австрии опровергли утверждения российской стороны о согласии оплачивать газ в рублях. "OMV (австрийская энергетическая компания - Ред.), разумеется, будет по-прежнему платить за поставки газа из России в евро", - написал в среду, 27 апреля, в Twitter канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Тем самым он прокомментировал соответствующее сообщение российского государственного агентства ТАСС и призвал "не распространять дальше фейки российской пропаганды". Он подчеркнул, что Вена "строго придерживается совместно принятых санкций ЕС". На заседании правительства Нехаммер указал на условия контракта между OMV и "Газпромом". Кроме того, во время его визита в Москву две недели назад президент РФ Владимир Путин заявил о возможности продолжения оплаты за газ в евро, напомнил австрийский канцлер. "Для нас в этом ничего не изменилось", - добавил он.

Одновременно в Вене сообщили о намерении увеличить стратегические запасы газа. На эти цели будет выделено до 6,6 млрд евро, завили Карл Нехаммер и министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер. Эти меры должны обеспечить заполнение газовых хранилищ к зиме до 80 процентов.

"Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу

Утром в тот же день "Газпром" подтвердил полное прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию, мотивировав это тем, что они не оплатили его в рублях. В этих двух странах подчеркивают, что действующие контракты с "Газпромом" не предусматривают оплаты в рублях.

В Брюсселе резко раскритиковали односторонний шаг "Газпрома", заявив об очередной попытке России использовать газв качестве "инструмента шантажа". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала решение "неоправданным и неприемлемым". "И это опять демонстрирует ненадежность России как поставщика газа", - добавила она в заявлении, опубликованном ее пресс-службой. Фон дер Ляйен также указала, что ЕС готов к такому сценарию и заверила, что государства ЕС разработали планы "именно на такой случай".

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 58:07

Германия готова поставлять тяжелые вооружения Украине. DW Новости (26.04.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Чем грозит эмбарго на российский газ немецкой промышленности (18.04.2022)  

Газ в Европу готовится поставлять Республика Конго (22.04.2022)  

Реклама

Самые читаемые

"Историческая" встреча в Рамштайне стран-партнеров Украины  

"Газпром" уведомил Польшу и Болгарию о прекращении поставок газа  

Генассамблея ООН приняла резолюцию о праве вето  