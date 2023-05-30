Атака дронов на Москву и другие события 461-го дня войны

На 461-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 30 мая, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Утром Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников. Минобороны РФ назвало атаку терактом и обвинило в нем киевский режим. По данным ведомства, в атаке было задействовано восемь БПЛА cамолетного типа, все оказались поражены. "Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", - утверждается в сообщении Минобороны в Telegram.

Telegram-канал Shot пишет, что в атаке участвовали 32 беспилотника. 19 из них сбили на подлете к Москве, около 10 зацепились за деревья и упали, а три попали в жилые дома. По информации Telegram-канала Baza, в Московской области за утро сбили более десяти беспилотников, большинство из них - в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале список мест, где, по предварительным данным, упали сбитые в Подмосковье беспилотники. В частности, падение дронов зафиксировано в селе Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском районе, а также поселке Гринфлид в Истринском районе.

Если информация верна и один из беспилотников был сбит над подмосковными Раздорами, то это недалеко от резиденции президента РФ Владимира Путина, отмечает журналистка Фарида Рустамова. "Это часть Рублевки, где находятся государственные дачи, личные дома чиновников и бизнесменов. Резиденция Путина "Ново-Огарево" (в деревне Усово) - в 10 минутах езды", - пишет Рустамова

По данным российских информагентств в результате атаки беспилотников повреждения получили три многоэтажных дома - на Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве и улице Атласова в Новой Москве.

Российская реакция на атаки дронов

Президент России Владимир Путин, комментируя атаку дронов на московский регион, заявил, что "система ПВО Москвы сработала штатно, хотя есть над чем работать". По его словам, атака беспилотников в Москве стала "ответом Киева" на удар России по штабу Главного управления разведки Украины "два-три дня назад". "Они провоцируют нас на зеркальные действия, посмотрим, что с этим делать. Украина пытается запугать граждан России - это признак террористической деятельности. Теперь дошли до ударов беспилотников, это путь запугивания", - сказал Путин.

Экстренные службы в Москве провели "все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий", сообщил в Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, эвакуированные жители начинают возвращаться в свои дома. Первыми в квартиры, как ожидается, вернутся жильцы дома на Ленинском проспекте. Сколько всего человек было эвакуировано, не уточняется. Собянин дал поручение профильным специалистам "в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях".

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в связи с утренней атакой БПЛА на Москву заявил, что это стало возможным, потому что "у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны". Он назвал события утра 30 мая "информационной атакой".

Международная реакция на удары дронов по Москве

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Украина имеет право защищать себя и "использовать силу за пределами своих границ". Отвечая на вопрос журналистов об атаке беспилотников в Москве и праве Украины наносить удары по российской территории, Клеверли подчеркнул, что не будет строить предположений о том, кто стоит за атакой.

Американские власти пока что собирают информацию об атаке дронов на Москву, сообщил CNN представитель Совета национальной безопасности США. "Мы видели новости и все еще собираем информацию о том, что произошло. В целом, мы не поддерживаем атаки внутри России", - сказал чиновник.

В ООН, комментируя атаку беспилотников на Москву, подчеркнули, что осуждают любые атаки на гражданских лиц и инфраструктур.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы Breakfast Show заявил: "Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям". На прямой вопрос журналиста Александра Плющева, имеет ли Украина отношение к атаке дронов на Москву и Подмосковье, Подоляк ответил, что в стране "с удовольствием смотрят" на происходящее и прогнозируют увеличение числа атак, но прямого отношения к ним Киев "конечно же, не имеет".

Обстрелы Белгородской области

В Белгородской области под обстрел ВСУ утром попало село Новая Таволжанка, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Осколками снарядов сильно повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, еще в трех взрывной волной выбиты стекла, посечены фасады, заборы и хозпостройки. Есть повреждение линии электропередачи", - написал он в Telegram-канале.

Во второй половине дня губернатор сообщил, что под обстрел попал пункт временного размещения (ПВР) жителей Шебекинского городского округа. В входе обстрела пункта погиб один человек, двое ранены. По его словам, обстрел произвели при помощи ствольной артиллерии. Погибший - охранник ПВР. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Атака дронов на Киев

Во время очередной российской ночной атаки дронами-камикадзе иранского производства силы ПВО Украины уничтожили 29 из 31 запущенного БПЛА, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ. Подчеркивается, что почти все дроны Shahed-136 сбиты на подлете к украинской столице и в небе над Киевом. По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попкобоевые беспилотники запускались массированно, с разных направлений и в несколько волн, тревога длилась почти три часа. По предварительным данным, один человек погиб и еще три получили ранения.

Власти Киева зафиксировали падение обломков в Подольском и Днепровском, Дарницком, Печерском, Святошинском и Голосеевском районах. В Дарницком районе инцидент привел к пожару в частном доме, в Печерском - возгоранию трех автомобилей, а в Святошинском обломки упали на территорию одного из предприятий.

Американские эксперты о воздушных ударах по Киеву

Россия в последние дни направляет на Киев большую часть ракет и дронов, выпускаемых по Украине, констатирует американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке. Ранее в ISW предположили, что Россия начала новую массированную воздушную кампанию против Украины, пытаясь подорвать ее способность к контрнаступлению. Однако такая концентрация усилий на Киеве, вероятно, еще больше ограничивает возможность ВС РФ в действительности сорвать контрнаступление ВСУ с помощью ударов с воздуха, отмечают аналитики института.

Министр обороны Украины предложил Германии присоединиться к "коалиции истребителей"

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил Германии присоединиться к "коалиции истребителей", начав совместно с Великобританией обучать украинских пилотов на истребителях Eurofighter. "Если бы Великобритания и ФРГ объединили свои возможности в отношении Eurofighter, это было бы важным шагом", - сказал Резников в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что Дания и Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, переговоры об этом ведутся также с Польшей и Бельгией. "И мы обсуждаем с нашими шведскими друзьями, как начать обучение на самолетах Saab Gripen", - добавил Резников. По его словам, всего Украине нужно около 120 истребителей, большинство из которых должны составлять F-16, но "Eurofighter и Gripen также помогут".

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) ранее исключил возможность широкого участия Германии в "коалиции истребителей" для Украины. "У нас попросту нет самолетов F-16 и мы не особенно могли бы помочь в обучении пилотов", - объяснил он тогда.

Украина сообщила о возвращении 79 тел погибших военных

Украина вернула тела еще 79 погибших военнослужащих, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. "Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции. Тела передадут семьям для захоронения. Российская сторона об обмене телами пока не сообщала и не комментировала заявление украинского министерства.

Объем морского экспорта российской нефти остается высоким

Четырехнедельный объем морского экспорта российской нефти к 28 мая составил в среднем 3,64 млн б/с (баррелей в сутки), снизившись впервые за шесть недель, сообщает агентство Bloomberg. Этот показатель, однако, превышает уровень конца прошлого года на 1,4 млн б/с и февральский уровень экспорта на 270 тыс. б/с.

Украина может согласиться на транзит российского аммиака

Украина может согласиться на транзит российского аммиака через территорию страны, если Россия и ООН предоставят гарантии безопасного экспорта зерна в рамках зерновой сделки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Украины Юрия Васькова. Восстановление транзита аммиака - одно из ключевых условий российской стороны для продления сделки.

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