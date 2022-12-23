Астронавты NASA установили на МКС солнечную батарею

Американские астронавты, бортинженеры экспедиции 68 Джош Кассада и Фрэнк Рубио из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили на Международной космической станции (МКС) четвертую гибкую солнечную батарею (iROSA). Как сообщили в четверг, 22 декабря, в пресс-службе NASA, астронавты завершили выход в 15.27 по времени Восточного побережья США (23.27 мск), проведя в открытом космосе 7 часов 8 минут.

iROSA увеличит возможности для генерации электроэнергии на 30%, нарастив ее общий доступный объем на станции со 160 до 215 киловатт.

Третий выход в открытый космос для Кассады и Рубио

Это - 257-й выход в открытый космос для обслуживания космической станции и - третий для обоих астронавтов.

Кассада и Рубио уже провели на МКС половину шестимесячной научной миссии, в рамках которой они работают в микрогравитационной лаборатории и тестируют новые технологии, в частности для лунной программы NASA "Артемида".

Расследование утечки на "Союзе МС-22"

Между тем на фоне выхода астронавтов в открытый космос руководитель американской программы Международной космической станции Джоэл Монталбано и исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев провели пресс-конференцию для СМИ в аудиоформате. Они прокомментировали продолжающееся расследование ситуации в связи с падением давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр корабля со станции ранее подтвердил утечку теплоносителя. Специалисты на Земле продолжают оценивать варианты безопасного возвращения экипажа, указали в NASA.

Ранее, в ночь на 15 декабря американское космическое агентство NASA отменило запланированный выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина из-за утечки.

Прокопьев и Петелин должны были выйти в открытый космос для проведения работ, в ходе которых планировалось впервые задействовать европейский манипулятор ERA. Это уже второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе. До этого, 25 ноября, те же космонавты не смогли выполнить запланированные действия из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

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