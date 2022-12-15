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Экипаж МКС в октябре 2022 годаФото: AFP
ТехнологииРоссия

На МКС отменили выход российских космонавтов в космос

Ольга Лебедева
2 ч. назад

NASA сообщила об утечке вещества с корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС. Экипажу станции ничего не угрожает, заявило американское агентство.

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Американское космическое агентство NASA отменило запланированный выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина из-за утечки вещества из космического аппарата, пристыкованного к Международной космической станции (МКС). Утечка была обнаружена в ходе видеотрансляции, когда космонавты надели скафандры и разгерметизировали шлюз, подготовившись к семичасовому выходу в космическое пространство, сообщила NASA в ночь на четверг, 15 декабря.

По данным агентства, наземные службы заметили "значительную утечку неизвестного вещества" из космического корабля "Союз МС-22", пристыкованного к модулю "Рассвет" на МКС. Экипажу станции ничего не угрожает, заявили в NASA.

"Роскосмос": Выход в космос отменен по техническим причинам

В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что выход в открытый космос российских космонавтов с борта МКС отменен "по техническим причинам". Центр управления полетами (ЦУП) сообщил, что внутри корабль герметичен, на станции также все в порядке.

"Выполнение программы ВКД-56 было прервано по техническим причинам. До начала процедуры открытия выходного люка по докладу экипажа поступила информация о срабатывании сигнализатора одной из систем диагностики корабля "Союз МС-22", - заявили позже в пресс-службе "Роскосмоса". Госкорпорация сообщила о создании комиссии для анализа возникших технических проблем. Агентство ТАСС со ссылкой на слова космонавта Сергея Прокопьева сообщает о разгерметизации системы терморегулирования.

Прокопьев и Петелин должны были выйти в открытый космос для проведения работ, в ходе которых планировалось впервые задействовать европейский манипулятор ERA. Это уже второй подряд перенос работ в открытом космосе по российской программе. 25 ноября те же космонавты не смогли выполнить запланированные действия из-за нештатного функционирования насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

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