Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена

Обычно такое случается с ним только в кино. Знаменитый голливудский киноактер Арнольд Шварценеггер в среду, 17 января, был остановлен для досмотра в аэропорту Мюнхена. Это подтвердил в разговоре с DW официальный представитель таможни Томас Майстер (Thomas Meister). По его словам, речь шла о рутинной проверке. В результате выяснилось, Арнольд Шварценеггер нарушил таможенные правила.

Скидки для VIP-персоны немцы делать не стали. Для оформления голливудскому актеру пришлось провести в аэропорту более двух с половиной часов, хотя формально речь не шла о задержании, подчеркнули на таможне. "Примерно в полпятого вечера он покинул здание", - рассказал DW Томас Майстер, отказавшись сообщить дополнительные подробности о нарушении.

Эксклюзивные часы Арнольда

По данным агентства dpa, Арнольд Шварценеггер, прилетев в баварскую столицу рейсом из Лос-Анджелеса, не задекларировал дорогие часы, хотя они должны были обрести нового владельца в Евросоюзе. В таком случае попытка их беспошлинного ввоза является нарушением. "Если товар остается в ЕС, необходимо заплатить налоги и пошлины. Это касается каждого", - отметил представитель таможни.

Газета Bild опубликовала фото со Шварценеггером на таможне. На снимке он в очках, черной куртке с американским флагом на рукаве и флагом Калифорнии на груди. У него в руках большая серая коробка с часами и прикрепленной запиской от руки: "For Austria. Arnold will bring with him". По данным газеты,хронограф является уникатом, поскольку швейцарский производитель часов класса люкс Audemars Piguet выпустил их в единственном экземпляре специального для "железного Арни". Официальная цена конкретно этого экземпляра неизвестна - сам Шварценеггер якобы назвал цифру в 20 тысяч евро. Цены на отдельные модели этой фирмы достигают сотен тысяч евро.

Архивное фото. Выставка в музее производителя часов Audemars Piguet Фото: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/picture alliance

Благотворительный аукцион

Арнольд Шварценеггер привез часы в Европу, чтобы выставить на торги на благотворительном аукционе в австрийском Кицбюэле. Это знаменитый на всю Европу горнолыжный курорт. Актер родился и вырос в альпийской республике и до сих пор часто приезжает в Австрию. Средства от торгов должны были пойти на защиту климата, которой Шварценеггер уделяет особое внимание.

Аналогичный благотворительный аукцион прошел в Кицбюэле и в прошлом году. Актер привез несколько уникальных личных вещей, включая копию кожаной куртки, в которой он снимался в фильме "Терминатор-2", лыжи американской олимпийской чемпионки Линдси Вонн с автографом, а также картину, нарисованная его другом Сильвестором Сталлоне. Выручка от прошлогоднего аукциона превысила 1,2 млн евро.

В восторге Шварценеггер не был

На таможне не владеют информацией о том, отправился ли Шварценеггер прямиком в Австрию. Представители ведомства в беседе с корреспондентом DW также отказались сообщать дополнительные детали о возможном штрафе, грозящем знаменитому актеру и экс-губернатору Калифорнии.

Как сам Шварценеггер отреагировал на досмотр и инцидент с нарушением таможенных правил? "В восторге он не был", - так кратко описал DW реакцию актера пресс-секретарь главного управления таможни в Мюнхене Томас Майстер.

