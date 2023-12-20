Посылки из РФ в Германию: почему не доходят и что запрещено

Все чаще посылки, отправленные из России, не доходят до адресатов в Германии. Почему немецкая таможня ужесточила требования и что теперь нельзя отправлять в ФРГ из РФ по почте - у DW.

Жители Германии, имеющие родственников и друзей в России, жалуются, что немецкая почта перестала доставлять им посылки от родных и близких из РФ. Долгожданные вещи месяцами задерживают на таможне, а потом возвращают отправителю, причем за же его счет, выяснила DW у тех, кто столкнулся с подобной ситуацией. Почему так происходит и возможно ли еще в Германии получать частным лицам посылки из России?

Подсанкционные мочалки и шкатулку изъяли

Нина Либес живет в Леверкузене. В конце июля 2023 года ей была отправлена посылка из Саратова. В ней, кроме прочего, были книги, недорогая расписная шкатулка и несколько мочалок для сауны, которыми переложили вещи, чтобы защитить их от повреждений при транспортировке. Как Либес рассказала DW, 10 августа ей пришло уведомление, что "посылка повреждена" (как выяснилось позже, речь шла о разбившейся чашке).

Нина Либес Фото: Privat

После этого долгое время никакой информации не поступало. Только в середине декабря девушка получила уведомление от таможни, что в посылке находятся "запрещенные к ввозу товары", а именно: шкатулка и мочалки - "1 Stück Kunststoffschwamm und 1 Stück bemalte Holzkiste", указывалось в обосновании изъятия, которое имеется в распоряжении DW.

Спустя еще три дня - новое письмо. В нем говорилось, что посылку можно забрать в отделении таможни в Кельне. Подсанкционные мочалки и шкатулку Нине не отдали, а вот к книгам, хлопковому одеялу, сладостям, травяному чаю и турецкому кофе вопросов не возникло.

Уроженке Нижнего Новгорода Анне Урусовой, которая живет в городе Бад-Эмс, повезло меньше. "Третью посылку развернули. Больше не будем и пытаться (книги, вязаные игрушки, игры и развивашки, письма от племянников и рисунки). Не дошли. Посылки вернули после трех месяцев удержания и после наших многочисленных попыток их спасти - развернули, вскрыв и все перевернув", - поделилась Урусова в Facebook.

Эмбарго на импорт товаров из РФ из-за войны в Украине

В преддверии Рождества и Нового года немецкая таможня напомнила о запрете на импорт из РФ широкого круга товаров на основании санкций, введенных ЕС "из-за действий России, дестабилизировавших ситуацию в Украине". Правовой основой для этих мер является решение Совета ЕС 2014/512CFSP и регламент ЕС № 833/2014, пояснили в ведомстве. "Под эмбарго подпадают и многие виды товаров, которые обычно содержатся в посылках к праздникам - целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, сигареты, пластмассы и химическая продукция, в том числе косметика", - говорится в сообщении , обнародованном на сайте таможни 13 декабря.

Зубную пасту ввозить в Германию из РФ также запрещено Фото: Adobe Stock

На вопрос DW о том, что именно подразумевается под запретом на ввоз бумаги и распространяется ли он, например, на подарочную упаковку или поздравительные открытки, представитель пресс-службы Генеральной дирекции таможни Андре Ленц (Andre Lenz) ответил так: "Все товары, перечисленные в приложении XXI к регламенту (ЕС № 833/2014. - Ред.), подлежат общему запрету на импорт, если не предусмотрены исключения".

Упомянутый Ленцем документ (Anhang XXI) содержит обширный список товаров и технологий, которые запрещено ввозить из России в ЕС, начиная от яхт и "прогулочных и спортивных лодок" и вплоть до зубных нитей и туалетной бумаги. Как пояснили DW в таможне, это приложение к регламенту о санкциях было принято постановлением Совета ЕС (Verordnung (EU) 2022/576) 8 апреля 2022 года "и с тех пор исполняется соответствующим образом".

Как проверяют посылки из России

Бумага, древесина и пластик при этом указаны в категории товаров, "которые приносят России значительную прибыль". Имеет ли смысл подобное ограничение, когда речь идет о подарке одного частного лица другому? При ответе на этот вопрос Андре Ленц подчеркивает: "Регламент ЕС не предусматривает освобождения от запрета для подарочных отправлений, которые подпадают под действие приложения и периодически пересылаются частным лицом из России другому частному лицу на таможенной территории Евросоюза. Стоимость отправления также не играет роли для запрета".

Ограничения распространяются на такие посылки частным лицам, если в них в качестве подарка отправляют вещи, на которые распространяются санкции ЕС, например, предметы роскоши, подтвердил DW и представитель Deutsche Post DHL Group Александер Эденхофер (Alexander Edenhofer).

"Мы не вскрываем посылки самостоятельно. Если это и происходит, то только по указанию таможни, - объясняет он. - Международные посылки прибывают в наш центр по обработке отправлений во Франкфурте-на-Майне. В том же здании находится отделение таможни. Все посылки оказываются на конвейере, сотрудники таможни осматривают каждую из них: откуда она, что может быть внутри, что указано в сопроводительных документах. После этого таможня избирательно решает, какой пакет вскрыть, чтобы проверить, находится ли внутри то, что положено, и допустимо ли это для ввоза".

Главный офис Deutsche Post в Бонне Фото: picture alliance/Panama Pictures

Посылки, которые не содержат запрещенных товаров, передают DHL для доставки получателю. По словам Эденхофера, слухи, что буквально все посылки из России в Германии разворачивают, не соответствует действительности. "Посылки из России по-прежнему доставляют по Германии", - заверил он. Данных о том, стало ли поступающих из РФ посылок меньше, в DHL предоставить не смогли.

Некоторые пользователи русскоязычных форумов в Германии высказывают опасения, что получателю подсанкционных товаров придется заплатить штраф, даже если посылку отправили ему из России без его ведома. Андре Ленц из Гендирекции немецкой таможни комментирует эти слухи так: "Возможное уголовное преследование является областью компетенции прокуратуры или системы правосудия".

Ужесточение контроля за посылками из РФ

По наблюдению некоторых собеседников DW, особенно строго обращаться с посылками из России в Германии стали именно в последние несколько месяцев. Татьяна из Клеве годами регулярно получала посылки от родителей, живущих в Ростове-на-Дону. "Даже во время пандемии никаких проблем с этим не было. Посылки доходили в среднем меньше, чем за месяц", - вспоминает она в беседе с DW. Никаких вопросов к содержанию отправлений, которые нужно было открывать в присутствии таможенников, не возникало: "Даже книги о третьем рейхе не привлекали их внимания".

Последняя посылка, которую Татьяна получила из Ростова, была отправлена ей в декабре 2021 года и доставлена в январе 2022-го. Следующая - выслана в январе 2023 года - несколько недель пролежала в Германии на таможне, после чего было отправлена из Лейпцига обратно в Ростов без каких-либо уведомлений. По словам Татьяны, в посылке были вязаные вещи и книги. Чтобы забрать посылку в России, родителям Татьяны пришлось оплатить ее возвращение отправителю - самим себе. Счет немецкие таможенники приложили. DW известна как минимум еще одна аналогичная история, случившейся также в январе 2023 года.

Произвол или следование букве закона?

Некоторые пользователи соцсетей возмущенно называют происходящее произволом, при котором судьба посылок зависит от настроения таможенников и их желания "подтягивать под санкции все, что подтягивается".

"Перед Новым годом посылка из России от частного лица с книгами и игрой дошла до берлинской таможни, - рассказывает в Facebook пользователь с именем Vladimir Zhukov. - Выдать отказались, мотивируя тем, что нет декларации, хотя их там было несколько штук, и без них она просто не дошла бы. Отправили обратно, даже не пригласив ее вскрыть. (…) Личный фактор, разные причины. Сейчас у кого-то доходит, а у кого-то нет".

20 декабря Нина Либес переслала DW копию ее жалобы на решение таможни об изъятии из ее посылки шкатулки и мочалки. В этом обращении Либес указывает, что шкатулка принадлежит ей давно и имеет для нее нематериальную ценность. "Мочалки из пластика нужны лишь для упаковки и не имеют иной ценности. Из любви к природе мне будет жаль, если их не удастся ввезти и, следовательно, придется уничтожить вместо того, чтобы они служили моей гигиене", - излагает свои доводы девушка.

Жители Германии, которые столкнулись с проблемами при получении ими посылок из РФ, намерены искать иные пути, чтобы обмениваться подарками с друзьями и близкими: или прося помощи у путешественников, готовых захватить с собой эти вещи, или доставляя их лично во время редких поездок в Россию.

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