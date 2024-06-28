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ПолитикаСША

Армению и Азербайджан пригласили на встречу НАТО в США

Сергей Ромашенко
28 июня 2024 г.

Встреча на уровне глав МИД проводится для всех стран-партнеров НАТО, заявили в Госдепартаменте США. Вашингтон готов организовать встречу в США глав МИД Армении и Азербайджана.

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Флаг НАТО на фоне флагов стран - участниц альянса
Фото: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images

Армения и Азербайджан и Армения приглашены на встречу НАТО на уровне глав МИД, которая состоится 9-11 июля в Вашингтоне, сообщил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен журналистам в Баку в пятницу, 28 июня. Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен проводит данное мероприятие для всех стран-партнеров Североатлантического альянса, включая Азербайджан и Армению.

"Я ожидаю, что обе страны будут участвовать", - сказал помощник госсекретаря. В целом, по словам О'Брайена, в мероприятии примут участие представители 30 стран-партнеров НАТО.

США готовы организовать переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

Помощник американского Госсекретаря также сообщил, что Вашингтон готов организовать в США новую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. "Я надеюсь, что министры иностранных дел найдут возможность встретиться в самое ближайшее время. Если это произойдет в Вашингтоне, мы будем рады принять их в любой роли, которую мы сможем сыграть. Но есть много каналов, и обе стороны поддерживают очень эффективную прямую связь. Мы участвуем в этом процессе в качестве друзей, чем бы мы ни могли помочь", - сказал О'Брайен.

Американский чиновник выразил уверенность в возможности установления прочного мира между двумя закавказскими странами. "Установление мира между Арменией и Азербайджаном после более чем 30-летнего конфликта будет продолжительный процессом, но затем он перерастет в более глубокие отношения между обществами. Думаю, что недавние договоренности о делимитации границ были очень важным шагом вперед", - сказал О'Брайен.

Представитель Госдепа отметил, что продажа Францией вооружения Армении не вызывает беспокойства у Вашингтона. "Про продажу Францией оружия Армении мы узнали из СМИ, так что это не согласованные усилия. Армения стремится стать стабильным государством. Я думаю, в частности, партнером, который не зависит от России. Потому что помощь России часто оказывается на определенных условиях и с влиянием, которое, на мой взгляд, негативно сказывается на развитии региона", - заявил О'Брайен.

Сотрудничество в сфере региональной безопасности

Помощник Госсекретаря США выразил мнение, что Вашингтон и Баку могут углубить сотрудничество в сфере региональной безопасности. "Мы уже делаем это эффективно, но мы надеемся делать больше по мере продвижения вперед, обеспечивая безопасность и мир, устраняя угрозы, которые исходят из-за пределов региона, и в целом укрепляя доверие внутри региона", - сказал представитель Госдепа.

28 июня О'Брайен провел встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По сообщению МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы двусторонней и многосторонней повестки, текущее состояние и перспективы процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Министр подчеркнул, что несмотря на наличие существенного прогресса по мирному договору, в Конституции Армении и других законодательных актах все еще сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Поэтому важно внести изменения в Конституцию", - указали в азербайджанском МИДе. Как сообщили в ведомстве, Байрамов отметил, что милитаризация Армении не содействует миру и стабильности на Южном Кавказе.

 

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