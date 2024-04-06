Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах

Армения не заинтересована в обострении ситуации в регионе и призывает Азербайджан прекратить действия, направленные на обострение, заявил МИД в Ереване.

Министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обострении обстановки на общей границе. "В ночь с 5 на 6 апреля подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям ВС РА с переменной интенсивностью из огнестрельного оружия различного калибра на ряде направлений приграничной зоны", - заявило армянское оборонное ведомство утром в субботу, 6 апреля.

В том же сообщении отмечается, что "в ночное время большая часть обстрелов азербайджанских вооруженных сил носила нецелевой и нерегулярный характер".

Между тем в Баку утверждают , что за минувшие сутки подразделения азербайджанской армии, "расположенные в различных направлениях, подвергались обстрелу (со стороны Армении. - Ред.), в целом, 30 раз".

Армения обвиняет Азербайджан в провокациях

В Ереване полагают, что обострение ситуации на границе было спровоцировано Азербайджаном с целью "побудить подразделения Вооруженных сил Республики Армения принять аналогичные контрмеры, чтобы получить доказательства, "обосновывающие" дезинформацию, распространяемую Азербайджаном в последнее время". О какой именно не соответствующей истине информации идет речь, в заявлении не уточняется.

"Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает незаинтересованность Армении в эскалации ситуации в регионе, а также призывает Азербайджан прекратить действия, направленные на ее обострение", - говорится в заявлении на сайте армянского МИД .

"Считаем также неоправданными оценки Азербайджана относительно создания оборонных структур на суверенной территории Республики Армения, поскольку реформирование армии и армейской инфраструктуры является суверенным правом любой страны. В то же время напоминаем, что предложения Республики Армения по зеркальному выводу войск с государственной границы между Арменией и Азербайджаном, внедрению механизмов взаимного контроля над вооружениями, подписанию пакта о ненападении и демилитаризации территорий, прилегающих к государственной границе, остаются без ответа", - указывают в Ереване.

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