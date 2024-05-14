Арестованы активы Ярославского судостроительного завода

По иску прокуратуры арбитражный суд наложил арест на имущество ЯСЗ, производящего катера и буксиры для российского Военно-морского флота, пишет РБК.

Арбитражный суд Ярославской области арестовал активы Ярославского судостроительного завода, производящего катера и буксиры для ВМФ РФ. Решение принято по иску региональной прокуратуры к базирующемуся в Москве АО "Лидер Гарант", пишет во вторник, 14 мая, РБК со ссылкой на информацию в базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также в картотеке арбитражных дел.

Как отмечается далее, иск поступил в суд 25 апреля, и в тот же день был наложен арест на имущество ЯСЗ в качестве обеспечительной меры. Следующее заседание запланировано на 27 мая. Дальнейшие детали не разглашаются.

ЯСЗ производит корабли для российского флота

Ярославский судостроительный завод занимается производством кораблей и судов до 3,4 тысячи тонн. Как указывает РБК, в рамках гособоронзаказа он строит для ВМФ России разъездные рейдовые катера "Ярославец-М", морские буксиры и сторожевые корабли "Светляк".

По данным издания, в 2019 году собственники завода вели переговоры с крупнейшим российским судостроителем - Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) о продаже или безвозмездной передаче части акций завода. Они проходили до начала пандемии в 2020 году и после этого прекратились, сообщил РБК источник, знакомый с ходом переговоров.