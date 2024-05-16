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Арестованный в Приморье солдат США признал вину

Александра Иванова
16 мая 2024 г.

Военнослужащий США Гордон Блэк обвиняется в краже. Ранее МИД РФ подчеркивал, что его дело не связано с политикой или шпионажем.

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Владивосток
ВладивостокФото: Yuri Smityuk/TASS/dpa/picture alliance

Американский солдат Гордон Блэк, арестованный в начале мая судом во Владивостоке по обвинению в краже, "признал вину и сотрудничает со следствием". Об этом пишет в четверг, 16 мая, российское информагентство РИА "Новости".

Как сообщали ранее в пресс-службе УМВД по Приморью, Гордон Блэк приехал к жительнице Владивостока, с которой познакомился в Южной Корее, где та работала. "У заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денежных средств и обратилась за помощью в полицию", - заявили в пресс-службе.

Российские СМИ указывали, что американец избил свою подругу и украл у нее около двух тысяч евро и спиртное. В свою очередь МИД России заявил, что дело Блэка не связано с политикой или шпионажем, а является бытовым криминалом. Россия уведомила Госдепартамент о задержании Блэка.

7 мая газета "Известия" написала, что Блэку вменяют в вину кражу с причинением значительного ущерба (пункт "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ). Эта статья грозит заключением на срок до пяти лет.

Задержания американцев в России

Агентство Reuters попыталось выйти на связь с Гордоном Блэком, чтобы получить комментарий относительно хода его дела, однако к моменту публикации попытки журналистов не увенчались успехом.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти США неоднократно публиковали предупреждения о нежелательности поездок в Россию для своих граждан. С начала войны в Украине в феврале 2022 года в России было задержано несколько американцев, напоминает Reuters.

Один из них - корреспондент онлайн-издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого российские власти обвиняют в шпионаже.

Обмен заключенными

Власти РФ неоднократно меняли иностранцев, приговоренных российскими судам к различным срокам наказания по тем или иным делам, на граждан РФ, осужденных за рубежом. В свою очередь США заявляли, что на фоне ухудшения отношений с РФ растет число задержанных в России иностранцев, обвиняя Москву в том, что та использует задержанных для политического торга.

В апреле 2022 года американца Тревора Рида, отбывавшего срок в российской колонии, обменяли на летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам по обвинению в планировании и подготовке транспортировки крупной партии наркотиков. Рид, находившийся в РФ по турвизе, в августе 2019 года после ссоры с двумя девушками в Москве оказал сопротивление полицейским при задержании. В 2020 году его приговорили к девяти годам колонии. Рид не признал вины и утверждал, что ничего не помнит, поскольку был пьян.

 

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