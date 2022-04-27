Россия обменяла американца Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко

Россия обменяла своего гражданина, летчика Константина Ярошенко, находившегося в заключении в США, на осужденного в РФ гражданина Соединенных Штатов Тревора Рида. Об этом МИД России сообщил в среду, 27 апреля. Внешнеполитическое ведомство особо выделило длительность переговорного процесса.

По сведениям адвоката Ярошенко Алексея Тарасова, процедура обмена произошла в третьей стране. Супруга россиянина заявила ряду российских СМИ, что обмен состоялся в Турции.

Родные Константина Ярошенко с его фотографией

Россиянин Константин Ярошенко в 2010 году был арестован в Либерии американскими спецслужбами. В 2011 году его приговорили в США к 20 годам тюрьмы по обвинению в контрабанде наркотиков. Мужчина неоднократно заявлял о своей невиновности. Тревор Рид в 2020 году получил 9 лет лишения свободы за нападение на полицейских в Москве.

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