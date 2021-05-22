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Фото: AlexAnton/Zoonar/picture alliance
Арабская Республика Египет
Публикации по теме
Государство в Северной Африке. Столица - Каир. Численность населения - около 110 млн человек.
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Новости
04.11.2023
4 ноября 2023 г.
США: ХАМАС пытался переправить своих боевиков в Египет
01.11.2023
1 ноября 2023 г.
Первая группа иностранцев из сектора Газа прибыла в Египет
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Контекст
На перепутье: война в Газе поставила Каир в сложную ситуацию
На перепутье: война в Газе поставила Каир в сложную ситуацию
Власти Египта балансируют между пропалестинским настроем населения и неготовностью принять палестинцев у себя в стране.
Конфликты
10.11.2023
10 ноября 2023 г.
Немецкие археологи раскопали в Египте неизвестную гробницу
Немецкие археологи раскопали в Египте неизвестную гробницу
Ученые из Ганновера раскопали в Египте уникальную усыпальницу римского периода.
Культура
19.10.2022
19 октября 2022 г.
Археологические сенсации 2021 года
Археологические сенсации 2021 года
Этот год богат на уникальные археологические находки. Фотогалерея DW.
Культура
19.10.2021
19 октября 2021 г.
15 фото
Археология: сенсации 2021 года
Археология: сенсации 2021 года
Вскрывая культурный слой для изучения прошлого, археологи обнаруживают сенсационные вещи.
Культура
19.10.2021
19 октября 2021 г.
За четыре года ФРГ экспортировала оружие на 22,5 млрд евро
За четыре года ФРГ экспортировала оружие на 22,5 млрд евро
В число десяти важнейших импортеров немецкой оборонной продукции вошли, в числе прочих, Алжир, Египет и Катар.
Политика
29.08.2021
29 августа 2021 г.
Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил РФ и США
Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил РФ и США
Израиль и ХАМАС договорились о перемирии - при посредничестве Египта. Почему эту роль не взяли на себя США, РФ или ООН?
Политика
22.05.2021
22 мая 2021 г.
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