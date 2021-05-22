  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Панорама Каира
Фото: AlexAnton/Zoonar/picture alliance

Арабская Республика Египет

Публикации по теме

Государство в Северной Африке. Столица - Каир. Численность населения - около 110 млн человек.

Пропустить раздел Новости

Новости

4 ноября 2023 г.

США: ХАМАС пытался переправить своих боевиков в Египет

1 ноября 2023 г.

Первая группа иностранцев из сектора Газа прибыла в Египет

Пропустить раздел Контекст

Контекст

На акциях в поддержку палестинцев египтяне скандировали и лозунги, критикующие власти Египта, 20 октября 2023 года, Каир

На перепутье: война в Газе поставила Каир в сложную ситуацию

На перепутье: война в Газе поставила Каир в сложную ситуацию

Власти Египта балансируют между пропалестинским настроем населения и неготовностью принять палестинцев у себя в стране.
Конфликты10 ноября 2023 г.
Вид на вскрытую гробницу, найденную немецкими археологами в Египте

Немецкие археологи раскопали в Египте неизвестную гробницу

Немецкие археологи раскопали в Египте неизвестную гробницу

Ученые из Ганновера раскопали в Египте уникальную усыпальницу римского периода.
Культура19 октября 2022 г.
Augsburg | Römische Funde

Археологические сенсации 2021 года

Археологические сенсации 2021 года

Этот год богат на уникальные археологические находки. Фотогалерея DW.
Культура19 октября 2021 г.15 фото
Augsburg | Römische Funde

Археология: сенсации 2021 года

Археология: сенсации 2021 года

Вскрывая культурный слой для изучения прошлого, археологи обнаруживают сенсационные вещи.
Культура19 октября 2021 г.
Производство военного фрегата по заказу Алжира на верфи ThyssenKrupp Marine Systems в Киле

За четыре года ФРГ экспортировала оружие на 22,5 млрд евро

За четыре года ФРГ экспортировала оружие на 22,5 млрд евро

В число десяти важнейших импортеров немецкой оборонной продукции вошли, в числе прочих, Алжир, Египет и Катар.
Политика29 августа 2021 г.
Израильский танк на границе с сектором Газа, 19 мая 2021 года

Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил РФ и США 

Перемирие на Ближнем Востоке: как Египет опередил РФ и США 

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии - при посредничестве Египта. Почему эту роль не взяли на себя США, РФ или ООН? 
Политика22 мая 2021 г.
Показать больше