Apple закрывает магазины в Китае, Hyundai приостановил производство внедорожника

Корпорация Apple объявила в субботу, 1 февраля, о временном закрытии своих магазинов и корпоративных офисов на материковом Китае до 9 февраля в связи с эпидемией коронавируса. В заявлении Apple сказано, что это делается из соображений предосторожности и на основе последних рекомендаций экспертов в сфере здравоохранения. При этом продолжает работу интернет-магазин Apple.

После рекомендаций китайских властей продлить на неделю новогодние праздники для сдерживания распространения вируса многие мировые компании объявляют о временной приостановке бизнеса. Первой это сделала IKEA, к ней присоединились Starbucks, McDonald's. Немецкие автоконцерны BMW и Volkswagen объявили о продлении каникул на своих заводах в КНР до 10 февраля.

Китай - ключевой поставщик комплектующих для многих мировых производств

Для Apple Китай - третий по объему потребительский рынок компании. Вместе с тем здесь расположены производства многих поставщиков Apple, некоторые из них в районе города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса, поразившего более 12 тысяч человек и унесшего жизни 259. Тайваньский технологический гигант Foxconn, выпускающий продукцию для iPhone, закрыл свои китайские фабрики до середины февраля, правда, пообещав, что перебоев с поставками комплектующих не будет.

Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи Hyundai Motor, в субботу приостановил внутреннее производство своего флагманского внедорожника из-за проблем с комплектующими из Китая. В частности, китайские производители поставляли системы электропроводки для автомобиля.

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