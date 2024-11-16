Япония обещает Украине дальнейшую помощь

Президент Украины встретился главой МИД Японии. Владимир Зеленский и Такэси Ивая обсудили восстановление Украины, санкции в отношении России и переброску военных КНДР в РФ.

Япония обещает Украине новый пакет помощи. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в субботу, 16 ноября, после встречи с японским министром иностранных дел Такэси Ивая. Глава украинского государства не привел подробности. Японская сторона также не прояснила детали будущей поддержки.

С начала полномасштабной войны объем помощи Киеву со стороны Токио достиг 12 миллиардов долларов США (11,3 млрд евро), указал Зеленский. Между тем Институт мировой экономики в Киле (IfW) оценивает двусторонние обязательства - финансовые, гуманитарные и военные - в 12,38 млрд евро.

Главы украинского государства и японского МИД обсудили, среди прочего, переброску северокорейских военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины. Москва учит Пхеньян современной войне, что может стать причиной более широкой дестабилизации, пояснил Зеленский, призвав сообща противодействовать этому. Кроме того, украинский лидер обсудил с главой японской дипломатии расширение санкций в отношении России, восстановление Украины и возможность приблизить справедливый мир, отметили в Киеве.