AP: РФ обманом вербует африканок для производства "Шахедов"

Молодых африканок заманивают в Россию, обещая им хорошо оплачиваемую работу. Но работать им приходится в особой экономической зоне "Алабуга", где производятся дроны-камикадзе.

Россия обманом вербует молодых женщин из Уганды, Руанды, Кении, Южного Судана, Сьерра-Леоне и Нигерии, а также граждан Шри-Ланки для производства дронов-камикадзе Shahed. Доверчивых африканок заманивают в Россию, обещая им хорошо оплачиваемую работу с бесплатным перелетом и проживанием в хостеле, а затем отвозят в Татарстан в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Алабуга" , где производят дроны Shahed, сообщило в четверг, 10 октября, агентство AP.

Как выяснили журналисты, в настоящее время на производстве дронов в "Алабуге" работают около 200 женщин из упомянутых стран, преимущественно в возрасте 18-22 года. На производстве также заняты студенты по обмену, некоторым из них исполнилось лишь 16 лет.

История одной из африканок

В материале AP рассказывается история одной из африканок, попавших в "Алабуге", по ее словам, в ловушку. Вылетая с родины, она протоколировала свое путешествие в фотографиях, которые выкладывала в соцсети, одну из них она подписала словом "Европа". Теперь, оказавшись на производстве дронов, женщина говорит, что "проклинает тот день, когда начала собирать эти штуки".

Работницы находятся под постоянным видеонаблюдением как в общежитии, так и на работе, рабочие смены оказались продолжительными - по 12 часов, а зарплата - существенно ниже, чем было обещано: 500 долларов вместо 700. Менеджмент предприятия отговаривает женщин от возвращения на родину, поскольку испытывает проблемы с наймом персонала даже на неквалифицированную работу.

Грубое обращение

Общежития и кухни "находятся под круглосуточной охраной", а телефоны сотрудников постоянно проверяют на предмет нежелательной переписки. На производстве африканкам приходится работать без должной защиты с токсичными химикатами, которыми покрывают фюзеляж дронов. Женщины жалуются, что к ним относятся "как к ослицам, как к рабам".

Министерство иностранных дел России, глава Татарстана Рустам Минниханов, а также генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" Тимур Шагивалеев на вопросы агентство AP, связанные с жалобами работниц-африканок, не ответили. Большинство из 22 стран, гражданки которых работают на "Алабугу", либо не ответили, либо обещали "заняться этим вопросом".

В свою очередь пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что действия России "потенциально могут соответствовать критериям торговли людьми", если девушек мошенническим путем нанимают с целью эксплуатации.

В апреле "Алабугу" атаковали украинские беспилотники. В результате были ранены шесть человек, в том числе двое подростков. Всего на территорию особой экономической зоны упали три дрона, в двух зданиях общежития были выбиты стекла и двери.