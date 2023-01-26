В Татарстане утвердили переименование должности "президента"

Госсовет Татарстана принял поправки о переименовании должности президента региона в раиса в ближайшее время, а не в 2025 году.

Госсовет Татарстана принял в окончательном чтении законопроект о поправках в Конституцию республики. Изменения вносятся в 60 статей, в том числе предполагается изменение названия должности руководителя региона с "президент" на "главу-раиса" сразу после принятия поправок, а не после переходного периода до 2025 года. Об этом сообщает агентство ТАСС в четверг, 26 января.

"После проведения дополнительных консультаций было принято решение оказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан", - сказал на заседании председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин.

Путин запретил главам регионов называться президентами

Изначально проект поправок в Конституцию республики, принятый в декабре прошлого года, предполагал, что действующий руководитель региона Рустам Минниханов сохранит должность президента Республики Татарстан до истечения срока своих полномочий в 2025 году. После этого должность вновь избранного руководителя региона будет называться "глава - раис Республики Татарстан".

Депутаты поддержали новый пакет поправок большинством голосов. 73 проголосовали за, 9 - против. Один депутат воздержался. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать глава региона.

Закон, запрещающий использовать в наименовании должности главы региона слово "президент", был подписан президентом России Владимир Путин в конце 2021 года. Такое наименование должности в России сохраняется только в Татарстане.

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