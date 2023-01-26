В Татарстане утвердили переименование должности "президента"
Даниил Сотников
53 мин. назад
Госсовет Татарстана принял поправки о переименовании должности президента региона в раиса в ближайшее время, а не в 2025 году.
https://p.dw.com/p/4MigH
Реклама
Госсовет Татарстана принял в окончательном чтении законопроект о поправках в Конституцию республики. Изменения вносятся в 60 статей, в том числе предполагается изменение названия должности руководителя региона с "президент" на "главу-раиса" сразу после принятия поправок, а не после переходного периода до 2025 года. Об этом сообщает агентство ТАСС в четверг, 26 января.
"После проведения дополнительных консультаций было принято решение оказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан", - сказал на заседании председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин.
Путин запретил главам регионов называться президентами
Изначально проект поправок в Конституцию республики, принятый в декабре прошлого года, предполагал, что действующий руководитель региона Рустам Минниханов сохранит должность президента Республики Татарстан до истечения срока своих полномочий в 2025 году. После этого должность вновь избранного руководителя региона будет называться "глава - раис Республики Татарстан".
Депутаты поддержали новый пакет поправок большинством голосов. 73 проголосовали за, 9 - против. Один депутат воздержался. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать глава региона.
Закон, запрещающий использовать в наименовании должности главы региона слово "президент", был подписан президентом России Владимир Путин в конце 2021 года. Такое наименование должности в России сохраняется только в Татарстане.
Смотрите также:
В Москве состоялось первое заседание Госдумы нового созыва