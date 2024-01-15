Антисловом 2023 года в Германии стала "ремиграция"

Слово "ремиграция" часто используют немецкие правые, когда говорят о принудительной высылке иностранцев. Второе и третьи места в рейтинге антислов заняли понятия "социальные прибамбасы" и "отопительные штази".

Немецкие лингвисты выбрали антислово года (Unwort des Jahres) - в 2023 году им стало понятие "ремиграция ("Remigration")". Это слово часто используют правые популисты и ультраправые, чтобы таким образом замаскировать свои требования о принудительной высылке и депортации мигрантов, объяснило свой выбор жюри лингвистов в Марбурге в понедельник, 15 января.

"Новые правые хотят идеологически присвоить и переосмыслить изначально нейтральный термин, который берет свое начало в социальных науках. Они используют это понятие для достижения культурной гегемонии и этнической однородности. То, чего требуют с помощью этого слова, нарушает фундаментальные гражданские права людей с миграционными корнями", - заявила представитель жюри Констанце Шписс (Constanze Spieß).

В последнее время антислово 2023 года постоянно фигурирует в политических дебатах: план "реинтеграции" обсуждался на тайной встрече представителей правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) с правыми экстремистами, после чего в стране заговорили о возможности запрета правопопулистской партии. Речь на встрече шла о депортации не только иностранцев - беженцев и соискателей убежища, но и граждан Германии с миграционными корнями.

"Социальные прибамбасы" и "отопительные штази"

Второе и третье места в рейтинге антислов - 2023 заняли "Sozialklimbim", что можно примерно перевести как "социальные прибамбасы " и "Отопительные штази" (Heizungs-Stasi). Первое понятие возникло в связи с политическими дебатами о социальных и детских пособиях: с его помощью эти надбавки пытаются представить как нечто бессмысленное и бесполезное.

Понятие "отопительные штази" используется популистами и противниками политики, направленной на защиту климата: этим словом они обозначают тех, кто поддерживает экономное расходование энергии. Термин перекликается с антисловом 2022 года Klimaterroristen ("климатические террористы"), дискредитирующим людей, которые привержены мерам по защите климата и призывают соблюдать профильное Парижское соглашение.

Словосочетание "Климатические террористы" дискредитирует людей, устраивающих ненасильственные протесты ради защиты климата, и стало "антисловом" в 2022 году Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Антислова прежних лет

Антислово в Германии выбирают с 1991 года. В 2023 году жюри получило 2300 заявок с 710 различными выражениями. Антисловом 2021 года стал англицизм Pushback, с которым связан бесчеловечный процесс оттеснения, выдворения беженцев и мигрантов на границах Евросоюза без рассмотрения их заявлений об убежище.

Цель выбора антислова состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к уничижительному или обсценному использованию языка. Например, речь может идти о расчеловечивающих терминах, а также о выражениях, которые дискриминируют социальные группы. В состав жюри входят четыре лингвиста, журналист и ежегодно меняющийся политик - в этом году им стал член Христианско-демократического союза (ХДС) Рупрехт Поленц (Ruprecht Polenz).

В начале декабря Общество немецкого языка объявило слово года. Им стало слово "Zeitenwende", которое переводится на русский язык как "смена эпох" или "переход в новую эпоху". Лингвисты объяснили свой выбор тем, что именно это понятие часто звучало из уст канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) после начала военного вторжения России в Украину.

К категории "смена эпох", по словам жюри, относятся также изменение климата, война на Ближнем Востоке и Украине, инфляция и долговой кризис. "Чрезвычайное положение уже давно стало постоянным. Такие чувства как неопределенность, страх, гнев, беспомощность и бессилие характеризуют повседневную жизнь многих людей", - пояснили члены жюри, обосновывая свой выбор.

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