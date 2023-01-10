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Словосочетание "климатические террористы" на экране планшета
Словосочетание "климатические террористы" стало в Германии антисловом 2022 годаФото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Немецкие лингвисты выбрали антислово 2022 года

Павел Мыльников
43 мин. назад

Словосочетание "климатические террористы" дискредитирует людей, устраивающих ненасильственные протесты ради защиты климата, объяснили лингвисты.

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Антисловом 2022 года в Германии стало слово Klimaterroristen, которое можно перевести словосочетанием "климатические террористы". Этот термин дискредитирует людей, приверженных мерам по защите климата и выступающих за соблюдение профильного Парижского соглашения, объяснило свое решение жюри лингвистов в Марбурге во вторник, 10 января.

Тем самым экоактивистов приравнивают к террористам, а деятельность первых - к преступлениям, указали в жюри. Однако в этом случае ненасильственные протесты и сопротивление, разрешенное в демократическом обществе, оказываются помещенными в антигосударственный контекст, добавили лингвисты. Кроме того, фокус дебатов смещается с угроз, которые несет изменение климата, и "оправданных содержательных призывов" активистов к эффективным политическим мерам на то, как бороться с протестующими политически и юридически, добавило жюри.

Бегство от войны - отнюдь не туризм

Словосочетание "социальный туризм" (Sozialtourismus) могло стать антисловом года во второй раз. В 2013-м немецкие лингвисты отобрали именно это словосочетание, которое отдельно взятые политики использовали в отношении мигрантов из Восточной Европы и других стран, приезжающих в более благополучные европейские государства в надежде на лучшую жизнь.

А в 2022 году председатель оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz) произнес его по отношению к беженцам из Украины. В жюри посчитали, что использование этого словосочетания в таком контексте дискредитирует спасающихся от войны.

Архитектура против бездомных

Тройку отобранных жюри антислов-2022 замыкает словосочетание "оборонительная архитектура" (defensive Architektur). Эта метафора из языка военных описывает конструкции, функция которых направлена против определенных уязвимых групп населения, в том числе бездомных. По мнению немецких лингвистов, такой эвфемизм "вводит в заблуждение", обозначая "бесчеловечный метод строительства", который направлен на изгнание маргинализированных групп из общественного пространства.

Антислова прежних лет

Антислово в Германии выбирают с 1991 года. В 2022 году жюри получило 1476 заявок с 497 различными выражениями, однако только 55 терминов соответствовали критериям. Антисловом 2021 года стал англицизм Pushback, с которым связан бесчеловечный процесс оттеснения, выдворения беженцев и мигрантов на границах Евросоюза без рассмотрения их заявлений об убежище. Годом ранее жюри отметило сразу два слова: "корона-диктатура'' (Corona-Diktatur) и "опекунство по репатриации" (Rückführungspatenschaften).

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