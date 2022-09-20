Анналена Бербок остается самым популярным политиком в ФРГ

Министр иностранных дел ФРГ Бербок возглавляет список самых популярных политиков Германии. За ней следуют главы правительств Северного Рейна - Вестфалии и Баварии: Вюст и Зёдер, следует из опроса INSA.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) возглавляет список самых популярных политиков в стране. Это следует из результатов опроса, проведенного институтом социологических исследований INSA по заказу таблоида Bild. Они были обнародованы во вторник, 20 сентября.

На втором месте в рейтинге популярности, судя по данному исследованию, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst), за ним следует глава земельного правительства Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder). Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) занимает в рейтинге, составленном INSA, восьмую строчку.

Популярность "зеленых" немного упала

В то же время партии, входящие в германскую правящую коалицию - СДПГ, СвДП и "зеленые", - судя по данным опроса, на данный момент набирают совместно поддержку 45% избирателей. При этом социал-демократы получили на 0,5 процентного пункта больше, чем в ходе аналогичного опроса, проведенного неделю назад, набрав 18,5%. Столько же, 0,5%, прибавили находящийся сейчас на скамье оппозиции в бундестаге консервативный блок ХДС/ХСС (28,5%) и соседствующая там с ним правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ, 14%).

Между тем партия "Союз 90"/ "зеленые", которую представляет Анналена Бербок, потеряла поддержку одного процента респондентов. Рейтинг свободных демократов опустился в опросе на 0,5% - до 7,5%. Левые остались на тех же позициях, что и неделю назад, с 5,5% поддержки.

Опрос INSA проводился с 16 по 19 сентября 2022 года, в нем приняли участие 2080 жителей Германии.

Бербок вышла на первую строчку рейтинга INSA 13 сентября, сместив оттуда своего коллегу по партии и работе в федеральном правительстве - министра экономики и вице-канцлера ФРГРоберта Хабека (Robert Habeck), который опустился тогда на шестое место.

Критика высказывания Бербок об избирателях

В начале сентября глава германской дипломатии Анналена Бербок подверглась на родине критике за высказывание, сделанное ею на встрече глав МИД стран-членов ЕС в Праге. Во время обсуждения войны в Украине на мероприятии под названием Forum 2000 она заявила: "Ведь когда я как политик даю обещание - а, к счастью, в демократии у людей есть возможность мне возразить и сказать через четыре года: "Вы не сказали нам правды", - но если я даю это обещание украинцам: "Мы будем вас поддерживать столько, сколько вы будете в нас нуждаться", то я хочу доказать это делом, неважно, что думают мои немецкие избиратели , но я хочу доказать (свою поддержку. - Ред.) украинского народа делом".

После этого в интернете и немецких СМИ вспыхнула дискуссия о том, действительно ли Бербок все равно, что думают немецкие избиратели и ставит ли она их интересы ниже интересов Украины.

Тогда Олаф Шольц встал на сторону министра иностранных дел, передав через своего пресс-секретаря, что задача федерального правительства "заключается в том, чтобы отстаивать свой политический курс, даже в условиях встречного ветра". Бербок продемонстрировала, что она не склоняется, даже при встречном ветре, пояснил канцлер ФРГ.

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