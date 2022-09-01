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Анналена Бербок
Анналена Бербок (фото из архива)Фото: Bodo Schackow/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Бербок: Даже протесты не приведут к отмене санкций против РФ

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Санкции против Москвы останутся в силе и зимой, даже если немецким политикам придется "очень сложно", подчеркнула министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

https://www.dw.com/ru/berbok-daze-protesty-ne-privedut-k-otmene-sankcij-protiv-rf/a-62987571

Даже если в Германии из-за высоких цен на энергоносители осенью и зимой начнутся протесты граждан, это не приведет к отмене санкций, введенных против России за войну в Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе панельной дискуссии в Праге в среду, 31 августа. "Мы будем на стороне Украины, и это означает, что санкции сохранятся и зимой, даже если политикам придется очень сложно", - подчеркнула Бербок.

Она признала, что ожидает уличных выступлений жителей ФРГ, которые заявят властям: "Мы не можем заплатить за энергию". Ответом на эти протесты должны стать социальные меры, но не отмена ограничений в отношении Москвы, считает Анналена Бербок. "Я даю народу Украины обещание: мы будем с вами до тех пор, пока мы вам нужны", - заявила глава МИД ФРГ.

Ранее она говорила, что страны Запада "сделали всё", чтобы предотвратить войну в Украине. При этом президент России Владимир Путин "сорвал эти мирные переговоры" и "уже полгода уничтожает ни в чем не повинную страну", отметила германский министр 24 августа в интервью общественно-правовому телеканалу ZDF.

Берлин продолжит поддерживать Киев оружием

Москва даже не хочет "действительно активно вести переговоры о гуманитарных коридорах", и в такой ситуации не остается иного пути, кроме как продолжать "поддерживать Украину поставками оружия", отметила глава германского МИДа в эфире ZDF.

Поставки оружия из Германии в Украину, по словам Анналены Бербок, идут "по тонкой грани" из-за "абсолютного дефицита собственных запасов" ФРГ. С точки зрения Киева, "лучше делать поставки вчера, чем сегодня", но Германия должна думать и о среднесрочной перспективе, поскольку война, вероятно, будет продолжаться и в следующем году, объяснила она.

Поставки должен одобрить комитет бундестага

Как передавало агентство Reuters, Германия планирует дополнительно передать Киеву ракетные системы Iris-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, боеприпасы и средства защиты от дронов. Поставки должен одобрить комитет бундестага. Планируется, что оружие будет направлено в 2023 году, а возможно, и раньше, рассказал осведомленный собеседник агентства.

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