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Анналена Бербок была вынуждена прервать свой визит в Украину

Сергей Куприков
25 февраля 2024 г.

За кортежем главы МИД Германии в Николаеве летел российский дрон. Из соображений безопасности Анналена Бербок сократила программу своего визита в Украину.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Николаеве
Анналена Бербок в НиколаевеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была вынуждена изменить программу своего визита в Николаев, поскольку за ее кортежем в какой-то момент начал следить российский дрон, сообщили в воскресенье, 25 февраля, немецкая общественно-правовая медиакомпания ZDF и газета Bild.

Корреспондент Bild Надя Асвад (Nadja Aswad), сопровождавшая Бербок в поездке, сообщила, что колонна машин с главой МИД Германии отправилась в сторону Черного моря, чтобы посетить опреснительную станцию, расположенную в 50 км от линии фронта.

"По пути на станцию к колонне машин приблизился российский разведывательный беспилотник. Обычно за его появлением следует атака с воздуха, - сообщило издание Bild в своем Telegram-канале. - У украинских членов делегации сработал тревожный сигнал на смартфоне, водители стали пытаться уйти от дрона. Но он летел за колонной, преследуя их. В итоге им удалось оторваться, дрон улетел прочь".

Журналисты ZDF добавляют, что МИД Германии подтвердил изменение программы визита Бербок. Членам немецкой делегации после инцидента предложили пересесть в бронированные автомобили. Через несколько часов кортеж главы МИД уже пересек границу с Молдовой.

Спустя некоторое время воздушная тревога в Николаеве была отменена. В субботу Бербок находилась с визитом в Одессе и была вынуждена провести вечер в бомбоубежище, поскольку в городе объявили воздушную тревогу.

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