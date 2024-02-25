Анналена Бербок была вынуждена прервать свой визит в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) была вынуждена изменить программу своего визита в Николаев, поскольку за ее кортежем в какой-то момент начал следить российский дрон, сообщили в воскресенье, 25 февраля, немецкая общественно-правовая медиакомпания ZDF и газета Bild.



Корреспондент Bild Надя Асвад (Nadja Aswad), сопровождавшая Бербок в поездке, сообщила, что колонна машин с главой МИД Германии отправилась в сторону Черного моря, чтобы посетить опреснительную станцию, расположенную в 50 км от линии фронта.



"По пути на станцию к колонне машин приблизился российский разведывательный беспилотник. Обычно за его появлением следует атака с воздуха, - сообщило издание Bild в своем Telegram-канале . - У украинских членов делегации сработал тревожный сигнал на смартфоне, водители стали пытаться уйти от дрона. Но он летел за колонной, преследуя их. В итоге им удалось оторваться, дрон улетел прочь".



Журналисты ZDF добавляют, что МИД Германии подтвердил изменение программы визита Бербок. Членам немецкой делегации после инцидента предложили пересесть в бронированные автомобили. Через несколько часов кортеж главы МИД уже пересек границу с Молдовой.



Спустя некоторое время воздушная тревога в Николаеве была отменена. В субботу Бербок находилась с визитом в Одессе и была вынуждена провести вечер в бомбоубежище, поскольку в городе объявили воздушную тревогу.

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