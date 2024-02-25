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Германия увеличит объем гуманитарной помощи Украине

Евгений Жуков
25 февраля 2024 г.

Предоставляемые Киеву средства должны помочь усилить обороноспособность Украины, заявила Анналена Бербок. Берлин увеличит объем гуманитарной помощи воюющей стране на 100 млн евро.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок и глава Николаевской ОГА Виталий Ким перед бывшим зданием обладминистрации в Николаеве
Анналена Бербок и глава Николаевской ОГА Виталий Ким перед бывшим зданием обладминистрации в НиколаевеФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Во второй день визита в Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) объявила о расширении гуманитарной помощи Киеву. Объем средств, направляемых на поддержку гражданского населения, будет увеличен на 100 миллионов евро, в общей сложности он составит 1 миллиард евро, объявила она в воскресенье, 25 февраля, во время посещения Николаева. По ее словам, с помощью этих денег должна быть усилена обороноспособность Украины в борьбе с российскими захватчиками.

Президент России Владимир Путин хочет "измотать эту страну", заявила глава МИД ФРГ перед бывшим зданием обладминистрации, разбитым российскими ракетами в начале полномасштабной войны в 2022 году. "И именно этого мы не допустим - ни в военном, ни в экономическом, ни в гуманитарном плане", - заверила Анналена Бербок.

"Неприкрытый террор российского президента основан на истощении. Он делает ставку на то, что ужас этой войны в какой-то момент приведет к тому, что или люди на местах, или международное сообщество сдадутся - и именно этого мы не сделаем", - подчеркнула германский министр.

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