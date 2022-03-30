Технологии-спасатели: как узнать о воздушных тревогах в Украине 

Россия продолжает подвергать украинские города массированным ракетным обстрелам. По данным украинских СМИ, количество одновременно выпущенных войсками РФ ракет в последние дни достигало 70. Не все из них долетают до целей - силам украинской ПВО многие удается сбить. Однако некоторые все же попадают в цель и приводят к масштабным разрушениям и пожарам, а главное - являются угрозой для жизни мирных украинцев.

Как показывает опыт четырех недель войны РФ с Украиной, особенно в первые дни, одним из серьезных вызовов стало уведомление гражданских лиц о приближении воздушной опасности: из Запорожья, Кропивницкого, Черновцов и ряда других городов поступали сообщения о том, что система оповещения не срабатывала или работала некорректно.

Технологические ответы на новые вызовы

С тех пор для эффективного уведомления населения об опасности в кратчайшие сроки при поддержке министерства цифровой трансформации Украины было разработано мобильное приложение "Воздушная тревога" для Apple и Android. Его скачали уже более 4 миллионов пользователей. Как рассказал в интервью телеканалу NBC маркетолог компании-разработчика Ajax Systems Валентин Гриценко, принцип работы состоит в том, что сигнал воздушной тревоги на сервер посылает оператор областной госадминистрации. Он же и дает отбой.

Бернард Мердлер

Еще один проект - это Ukraine Siren Alerts (UASA), являющийся частной инициативой молодого израильского IТ-специалиста Бернарда Мердлера. Он работает по другому принципу: система автоматически генерирует официальную информацию о сигналах воздушной тревоги и через соцсети распространяет ее помимо украинского еще и на английском языке.

Как рассказал DW Мердлер, разработанная им система в целом базируется на израильской системе "Красный цвет", благодаря которой удалось сохранить много жизней. "В Украине армия координирует данные о воздушной угрозе с местными властями, а мы автоматически получаем эту информацию, чтобы люди могли знать, где именно раздается сирена", - пояснил он.

Последствия российской ракетной атаки на Подольский район Киева, 21 марта 2022 года

За создание этого проекта Мердлер взялся сразу же после начала боевых действий в Украине. "У моей украинской спутницы есть родственники в Киеве и Одессе. С началом войны мы сразу же начали искать системы оповещения, подобные израильской, но выяснилось, что в Украине чего-то подобного не существовало. Доступная же информация, как правило, ограничивалась конкретным регионом и не давала общенациональную картинку", - добавляет программист.

На основе израильского "Красного цвета"

Систему "Красный цвет", на которую ссылается основатель проекта, в Израиле впервые запустили в 2004 году. К тому времени ракетные обстрелы городов юга страны из соседнего сектора Газа стали уже регулярными, а все армейские операции, направленные на ликвидацию ракетного арсенала противника, имели и по-прежнему имеют ограниченный успех. В конце концов в израильском Генштабе решили, что "кто предупрежден - тот вооружен", и стали уделять больше внимания именно извещению населения о ракетной угрозе.

Логотип проекта Ukraine Siren Alerts

Система "Красный цвет" в голосовом режиме и сиреной сообщает о приближении ракетной атаки, поэтому граждане имеют примерно полминуты, чтобы забежать в укрытие или в защищенную комнату "МАМАД", которыми оборудованы многие израильские новостройки. Сегодня "Красный цвет" интегрирован также в многочисленные цифровые платформы и прямой телеэфир.

Главное же отличие в том, что в Израиле работу "Красного цвета" координирует Служба тыла с получением оперативной информации от армии в режиме реального времени. Тогда как UASA информирует о воздушных тревогах на основе уже обнародованной официальной информации от украинских органов власти. "Система работает так: если украинские военные фиксируют, что где-то, например из Беларуси, поднялся самолет, направляющийся в сторону Киева, то информируют об этом местные власти, которые дают сигнал тревоги. Наша система распространяет этот сигнал об опасности на социальных платформах, а скоро мы будем информировать и через SMS", - обещает разработчик.

Где следить за сигналами тревоги

Число пользователей UASA постоянно растет. Кроме того, эта система позволяет родственникам украинцев за границей быть в курсе оперативной ситуации по всей Украине. Мердлер говорит, что поддерживает связь и с украинскими коллегами-разработчиками, занятыми технологическими решениями для защиты гражданского населения.

Одобрительные отзывы поступают к нему и от рядовых граждан Украины: "Мне особенно запомнился киевлянин, который рассказал, что этот проект позволил ему быть в курсе ситуации в соседнем регионе, где проживают его родственники и где просто не установлены системы сирен раннего извещения. Поэтому он целиком и полностью полагается на информацию из цифровых источников".

Кстати, к информированию населения о воздушных тревогах приобщаются и другие разработчики. В частности, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что уже работает онлайн-карта сирен от разработчика Вадима Клименко, а также карта воздушных тревог разработчика @gm и карта от ArgoPrep. Жители украинской столицы могут следить за получением соответствующих сигналов через мобильное приложение "Киев цифровой".

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