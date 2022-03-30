 Технологии-спасатели: как узнать о воздушных тревогах в Украине  | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 30.03.2022

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Украина

Технологии-спасатели: как узнать о воздушных тревогах в Украине 

Каждый день на территории Украины звучат сигналы воздушной тревоги. Местные и зарубежные программисты разработали программы для максимального информирования и защиты населения.

Российская ракета, попавшая в тротуар в центре Харькова, 25 марта 2022 года

Российская ракета, попавшая в тротуар в центре Харькова, 25 марта 2022 года

Россия продолжает подвергать украинские города массированным ракетным обстрелам. По данным украинских СМИ, количество одновременно выпущенных войсками РФ ракет в последние дни достигало 70. Не все из них долетают до целей - силам украинской ПВО многие удается сбить. Однако некоторые все же попадают в цель и приводят к масштабным разрушениям и пожарам, а главное - являются угрозой для жизни мирных украинцев.

Как показывает опыт четырех недель войны РФ с Украиной, особенно в первые дни, одним из серьезных вызовов стало уведомление гражданских лиц о приближении воздушной опасности: из Запорожья, Кропивницкого, Черновцов и ряда других городов поступали сообщения о том, что система оповещения не срабатывала или работала некорректно.

Технологические ответы на новые вызовы

С тех пор для эффективного уведомления населения об опасности в кратчайшие сроки при поддержке министерства цифровой трансформации Украины было разработано мобильное приложение "Воздушная тревога" для Apple и Android. Его скачали уже более 4 миллионов пользователей. Как рассказал в интервью телеканалу NBC маркетолог компании-разработчика Ajax Systems Валентин Гриценко, принцип работы состоит в том, что сигнал воздушной тревоги на сервер посылает оператор областной госадминистрации. Он же и дает отбой.

Бернард Мердлер

Бернард Мердлер

Еще один проект - это Ukraine Siren Alerts (UASA), являющийся частной инициативой молодого израильского IТ-специалиста Бернарда Мердлера. Он работает по другому принципу: система автоматически генерирует официальную информацию о сигналах воздушной тревоги и через соцсети распространяет ее помимо украинского еще и на английском языке.

Как рассказал DW Мердлер, разработанная им система в целом базируется на израильской системе "Красный цвет", благодаря которой удалось сохранить много жизней. "В Украине армия координирует данные о воздушной угрозе с местными властями, а мы автоматически получаем эту информацию, чтобы люди могли знать, где именно раздается сирена", - пояснил он.

Разрушения после российской ракетной атаки на Подольский район Киева, 21 марта 2022 года

Последствия российской ракетной атаки на Подольский район Киева, 21 марта 2022 года

За создание этого проекта Мердлер взялся сразу же после начала боевых действий в Украине. "У моей украинской спутницы есть родственники в Киеве и Одессе. С началом войны мы сразу же начали искать системы оповещения, подобные израильской, но выяснилось, что в Украине чего-то подобного не существовало. Доступная же информация, как правило, ограничивалась конкретным регионом и не давала общенациональную картинку", - добавляет программист.

На основе израильского "Красного цвета"

Систему "Красный цвет", на которую ссылается основатель проекта, в Израиле впервые запустили в 2004 году. К тому времени ракетные обстрелы городов юга страны из соседнего сектора Газа стали уже регулярными, а все армейские операции, направленные на ликвидацию ракетного арсенала противника, имели и по-прежнему имеют ограниченный успех. В конце концов в израильском Генштабе решили, что "кто предупрежден - тот вооружен", и стали уделять больше внимания именно извещению населения о ракетной угрозе.

Логотип проекта Ukraine Siren Alerts

Логотип проекта Ukraine Siren Alerts

Система "Красный цвет" в голосовом режиме и сиреной сообщает о приближении ракетной атаки, поэтому граждане имеют примерно полминуты, чтобы забежать в укрытие или в защищенную комнату "МАМАД", которыми оборудованы многие израильские новостройки. Сегодня "Красный цвет" интегрирован также в многочисленные цифровые платформы и прямой телеэфир.

Главное же отличие в том, что в Израиле работу "Красного цвета" координирует Служба тыла с получением оперативной информации от армии в режиме реального времени. Тогда как UASA информирует о воздушных тревогах на основе уже обнародованной официальной информации от украинских органов власти. "Система работает так: если украинские военные фиксируют, что где-то, например из Беларуси, поднялся самолет, направляющийся в сторону Киева, то информируют об этом местные власти, которые дают сигнал тревоги. Наша система распространяет этот сигнал об опасности на социальных платформах, а скоро мы будем информировать и через SMS", - обещает разработчик.

Где следить за сигналами тревоги

Число пользователей UASA постоянно растет. Кроме того, эта система позволяет родственникам украинцев за границей быть в курсе оперативной ситуации по всей Украине. Мердлер говорит, что поддерживает связь и с украинскими коллегами-разработчиками, занятыми технологическими решениями для защиты гражданского населения.

Одобрительные отзывы поступают к нему и от рядовых граждан Украины: "Мне особенно запомнился киевлянин, который рассказал, что этот проект позволил ему быть в курсе ситуации в соседнем регионе, где проживают его родственники и где просто не установлены системы сирен раннего извещения. Поэтому он целиком и полностью полагается на информацию из цифровых источников".

Кстати, к информированию населения о воздушных тревогах приобщаются и другие разработчики. В частности, Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что уже работает онлайн-карта сирен от разработчика Вадима Клименко, а также карта воздушных тревог разработчика @gm и карта от ArgoPrep. Жители украинской столицы могут следить за получением соответствующих сигналов через мобильное приложение "Киев цифровой".

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    Автор: Николай Пермяков


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