AI призвала ЕС не выдавать РФ беженцев с Северного Кавказа

Если просителей убежища с Северного Кавказа передадут России, их могут подвергнуть пыткам и принудить к участию в войне против Украины, считают в Amnesty International.

Государства Европы должны немедленно перестать выдавать в Россию беженцев и просителей убежища - выходцев с Северного Кавказа, поскольку в РФ их могут подвергать пыткам и иным видам дурного обращения, а также принуждать к участию в войне против Украины. С таким заявлением выступила в среду, 17 января, правозащитная организация Amnesty International (AI).

Как указано в исследовании AI под названием "Европа: точка невозврата", власти Хорватии, Франции, Германии, Польши, Румынии и других государств пытались выслать или выдать просителей убежища с Северного Кавказа, которые бежали в Европу. Тем самым эти страны отказывали им в праве на международную защиту.

Объявление кавказцев "экстремистами"

"В силу своей религиозной и этнической принадлежности - большинство жителей региона исповедуют ислам и являются представителями чеченской, дагестанской, ингушской и других национальностей - целые сообщества были объявлены "опасными экстремистами", представляющими угрозу национальной безопасности, что якобы оправдывает их возвращение в регион, где их права находятся под реальной угрозой", - указывают правозащитники.

Как утверждают в AI, нередко причиной для отказа выходцам с Северного Кавказа в убежище и для их отправки на родину становятся так называемые "красные уведомления" Интерпола, выданные Россией. "Россия использует такие уведомления для преследования политических оппонентов, диссидентов, правозащитников, журналистов, их родственников и соратников", - уверены в AI.

"То, что несколько европейских государств угрожают отправить людей, спасающихся от преследований на российском Северном Кавказе, туда, где они подвергаются жестокому обращению, - это скандал ", - подчеркнул глава отделения "Европа" в AI Нилс Муйжниекс.

Ухудшение ситуации с правами человека в РФ

По оценке Amnesty International, с начала полномасштабного вторжения на Украину и без того неблагоприятная ситуация с правами человека в России значительно ухудшилась. "Риск пыток и других видов жестокого обращения, широко распространенных в местах лишения свободы и до вторжения (России в Украину. - Ред.), возрос. Есть достоверные сообщения, что этнические меньшинства в России непропорционально активно мобилизуются в вооруженные силы. Те, кто отказываются от мобилизации или пытаются ее избежать, рискуют подвергнуться серьезным нарушениям прав человека", - предупреждают в организации.

"Выход России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и подавление независимого мониторинга прав человека в стране резко повысили риск нарушений прав человека и лишили жертв важного средства привлечения виновных к ответственности", - говорится далее в пресс-релизе .

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