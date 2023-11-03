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Критику Кадырова Мохмаду Абдурахманову дали убежище в ФРГ

Александра Иванова
3 ноября 2023 г.

В 2015 году Мохмад Абдурахманов покинул территорию Чечни. Несколько лет он боролся за право получить убежище в Германии и дважды получал отказ.

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Чеченский беженец в Германии Мохмад Абдурахманов
Мохмад АбдурахмановФото: privat

Германия предоставила политическое убежище чеченцу Мохмаду (Мухаммаду) Абдурахманову - критику главы Чечни Рамзана Кадырова и брату оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Об этом сам Мохмад рассказал на своем YouTube-канале в пятницу, 3 ноября.

В конце августа 2023 года Высший земельный суд в Мюнхене приговорил к 10 годам тюрьмы Валида Дадакаева, признав его виновным в организации покушения в Германии на Мохмада Абдурахманова. Убийство было подготовлено "с ведома, одобрения и в интересах" главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил председательствовавший на процессе судья Кристоф Виснер (Christoph Wiesner).

Ходатайство Мохмада Абдурахманова об убежище в Германии

Как и его брат Тумсо, Мохмад Абдурахманов еще в 2015 году вынужденно покинул территорию Чечни. Несколько лет он боролся за предоставление ему убежища в ФРГ. Дважды прошение было отклонено. Вместо этого Мохмад столкнулся с административным наказанием за репост статьи DW, которое смог успешно оспорить через суд.

Только в 2021 году Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) по решению суда начало заново рассматривать повторное прошение о предоставлении убежища Мохмаду Абдурахманову и его семье. Но после открывшихся планов по покушению на него и начала уголовного процесса принятие решения было отложено до объявления приговора.

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Сообщение чеченского оппозиционера Мохмада Абдурахманова о предоставления ему убежища в Германии

YouTube-канал чеченского оппозиционера Мохмада Абдурахманова
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