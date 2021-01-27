Amnesty International призвала Минск прекратить преследование детей

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) призывает власти Беларуси прекратить уголовное преследование несовершеннолетних, а также угрозы в их адрес и другие меры давления. Исследования AI, проведенные с начала протестов в Беларуси в августе 2020 года, показали, что некоторым подросткам грозят реальные сроки, а другие живут в страхе, так как их родители могут быть отправлены в тюрьму или лишены родительских прав, говорится в заявлении AI, поступившем в распоряжение DW в понедельник, 8 февраля.

"Жестоко подавляя инакомыслие, власти Беларуси совершенно неприемлемым образом обращаются с несовершеннолетними", - заявила координатор AI по БеларусиАйша Юнг.

В качестве примера правозащитники приводят историю 14-летнего мальчика, задержанного 12 августа в Минске вместе с сотнями других мирно протестующих. Мать мальчика рассказала AI, что в автобусе правоохранители избивали его, дергали за волосы и заламывали пальцы, требуя разблокировать мобильный телефон. В кармане подростка нашли листовку с бело-красно-белым флагом, с тех пор он находится под наблюдением и семье угрожают лишением родительских прав.

Шесть месяцев протестов в Беларуси

Протесты в Минске 20 ноября 2020 года

В Беларуси уже шесть месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Силовики при разгоне и задержании участников мирных акций протеста проявляли крайнюю жестокость, с начала акций были задержаны тысячи людей.

Оппозиция и ее сторонники требуют проведения новых выборов, освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были либо арестованы, либо оказались за границей.

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