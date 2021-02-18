 Американский ″марсолет″ Ingenuity готов к первому старту | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.04.2021

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Мир

Американский "марсолет" Ingenuity готов к первому старту

NASA сообщило об успешных испытаниях ротора марсианского вертолета Ingenuity, который впервые в истории должен совершить полет в атмосфере иной планеты.

Марсианский вертолет на поверхности Красной планеты

Марсианский вертолет на поверхности Красной планеты

Специально сконструированный для полетов в марсианской атмосфере вертолет Ingenuity ("Изобретательность") готов к первому старту, сообщили в NASA в пятницу, 9 апреля. Был проведен успешный тест ротора.

Начало первого в истории человечества контролируемого облета чужой планеты запланировано на 11 апреля в 04.54 центральноевропейскому времени (12 апреля, 05.54 мск). Машина должна совершить вертикальный взлет и на протяжении 10 минут зависать на высоте около трех метров. С этой позиции будет произведена фотосъемка марсохода Perseverance ("Настойчивость"), прибывшего на Марс 18 февраля. Затем аппарат должен совершить посадку.

Миссия Ingenuity

Эксперимент с "марсолетом" считается технически крайне сложным - марсианская атмосфера весьма разряженная и соответствует 1% плотности воздуха на Земле. Такие условия затрудняют применение геликоптера, поскольку могут влиять на требуемые для полета уровень мощности и подъемную силу, а также на скорость вращения вертолетных лопастей. Однако в пользу проекта может сыграть сниженная сила тяготения на Красной планете.

Марсоход Perseverance на Марсе

Марсоход Perseverance на Марсе

NASA планирует совершить до пяти облетов Марса в течение месяца. Разработка вертолета Ingenuity стоила около 85 млн долларов (72 млн евро).

В рамках миссии NASA "Марс 2020" марсоход Perseverance искать воду и признаки жизни под поверхностью планеты. Зонд также будет собирать камни и образцы почвы и помещать их в контейнеры, которые, как планируется, будут доставлены на Землю в течение следующих 10 лет.

Марсианские миссии ОАЭ и Китая

В 2020 году сразу три страны отправили к Марсу межпланетные космические зонды: помимо американцев это сделали Объединенные Арабские Эмираты и Китай. В отличие от американской, миссии ОАЭ и Китая в первую очередь нацелены на работу на орбите Марса, хотя китайский "Тяньвэнь-1" также оборудован спускаемым аппаратом и должен доставить на марсианскую поверхность первый в истории китайский марсоход.

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    Автор: Михаил Бушуев


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