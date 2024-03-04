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Со дна Боденского озера поднимут "Альпийский Титаник"

Максим Нелюбин
4 марта 2024 г.

Этот швейцарский паром был затоплен посреди Боденского озера в 1933 году, чтобы не тратить средства на утилизацию.

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Паром "Сентис"
Паром "Сентис" на почтовой открытке около 1910 года Фото: gemeinfrei

Сентис - самая высокая гора на территории Швейцарии, которую видно с немецкого берега Боденского озера (Bodensee) на границе Германии, Швейцарии и Австрии. В 1892 году этим именем назвали новый паром - пароход "Сентис" ("Saentis"), построенной по заказу транспортной компании Schweizerische Nordostbahn, чтобы выполнять рейсы между портами и причалами, в частности, швейцарским Романсхорном, немецкими Фридрихсхафеном и Линдау, а также австрийским Брегенцем.

Боденское озеро и гора Сентис
Боденское озеро и гора Сентис в ШвейцарииФото: Felix Kästle/picture alliance/dpa

Уже тогда Боденское озеро было очень популярным туристическим регионом. Путешественникам из англоязычных стран оно больше известно как Констанцское озеро (Lake Constance) - по названию одного из здешних городов. Паром был рассчитан на перевозку около четырехсот пассажиров. Был оснащен работавшей на угле паровой машиной тройного расширения, которые не имели широкого распространения, но использовались, например, на "Титанике", построенном двумя десятилетиями позже.

Как "Сентис" оказался на дне? 

"Альпийский Титаник", как прозвали "Сентис", был затоплен посреди Боденского озера в 1933 году после того, как был выведен из эксплуатации из-за того, что стал нерентабельным. Когда этот паром уходил под воду, корма, на которой развевался швейцарский флаг, поднялась в воздух, как это раньше случилось во время легендарной катастрофы посреди Атлантики.

Паром "Сентис" на дне Боденского озера
Фотография парома "Сентис", сделанная во время одного из погружений под водуФото: Schiffsbergeverein/dpa/picture alliance

"Сентис" в свое время не отправили на утилизацию, так как затопить было просто дешевле. Сейчас, спустя более чем девяносто лет, паром решили поднять. Затонувшее 48-метровое судно было обнаружена в немецкой части Боденского озера во время геодезических работ в 2013 году на глубине примерно в двести метров.

Как будут поднимать "Альпийский Титаник"

Как сообщает информационное агентство dpa, в начале февраля 2024 года, швейцарское Общество по спасению судов (Schiffsbergeverein), раннее купившее этот затопленный паром, получило от властей все необходимые разрешения. 

Во второй половине марта "Сентис" сначала поднимут примерно на 12-метровую глубину, используя специальные надувные шары и понтоны. После чего медленно отбуксируют ближе к швейцарскому Романсхорну, где, предположительно, 20 апреля пройдет второй этап. Весь план операции из семнадцати этапов можно увидеть в анимированном видео организаторов акции на немецком языке.

Так как судно находилось все это время на большой глубине, где содержится мало кислорода и куда не доходит солнечный свет, оно хорошо сохранилось. Новые владельцы планируют использовать паром в музейных целях. Финансирование акции по подъему "Сентиса" со дна озера осуществляется за счет частных пожертвований. 

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