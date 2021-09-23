 Алексей Навальный обвинил Google и Apple в трусости | Новости из Германии о России | DW | 23.09.2021

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Россия

Алексей Навальный обвинил Google и Apple в трусости

Российский оппозиционер резко раскритиковал IT-концерны за блокировку "Умного голосования". Навальный призвал сотрудников Google и Apple не мириться с трусостью своих начальников.

Google и Apple убрали из своих магазинов в России приложение Навальный

Google и Apple убрали из своих магазинов в России приложение "Навальный"

Российский оппозиционер Алексей Навальный резко раскритиковал американские IT-концерны Google и Apple за блокировку "Умного голосования", обвинив их в трусости. В постах, выложенных в соцсетях в четверг, 23 сентября, политик выразил удивление по поводу того, "как покорно всемогущий Big Tech превратился" в помощников президента РФ Владимира Путина, "фальсифицирующего результаты".

В преддверии недавних выборов в России Apple и Google по требованию российских властей удалили из своих магазинов в России приложение "Навальный" с функцией "Умного голосования". Позднее сервис для обмена документами Google Docs по настоянию Роскомнадзора заблокировал файлы с рекомендациями "Умного голосования", а видео-портал YouTube - два видео с фамилиями предложенных Навальным кандидатов.

"Один из вызовов нового времени в том, что лжепророки теперь приходят к нам не в овечьей одежде, а в худи и растянутых джинсах. На фоне огромных экранов они говорят нам о "make the world a better place", но внутри это лжецы и лицемеры", - написал Алексей Навальный. При этом он выразил уверенность в том, что большинство тех, кто работает в Google и Apple, - "честные и хорошие люди", и призвал их "не мириться с трусостью своих боссов".

Критика в адрес основателя Telegram Павла Дурова

Алексей Навальный отдельно отметил, что "страшно огорчен и разочарован" основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, которого, по его словам, он "не ожидал увидеть в списке "путинских блокировщиков". Политик напомнил, как несколько лет тому назад он выступал на митинге против блокировки Telegram в России, и подчеркнул, что сделал бы это вновь. "То, что кто-то предает свои принципы, не означает, что мы должны усомниться в наших", - указал Навальный.

Telegram накануне выборов в России заблокировал бота, который показывал список кандидатов "Умного голосования" по каждому участку. Павел Дуров объяснил это "традицией дня тишины" перед выборами, несмотря на то что при многодневном голосовании в России день тишины отменен.

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

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    Автор: Вадим Шаталин


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