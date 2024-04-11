Книга Навального о его жизни будет опубликована в октябре

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный за несколько лет до гибели в колонии за Полярным кругом начал писать книгу о своей жизни. История оппозиционера, рассказанная им самим, будет опубликована в октябре в переводе сразу на несколько языков, сообщила в четверг, 11 апреля, вдова политика Юлия Навальная.

По ее словам, Навальный начал писать книгу о своей жизни в 2020 году после отравления боевым ядом "Новичок". "После попытки отравления в 2020-м все говорили: "Алексей, ты должен написать книгу". А он отмахивался. Ну какая биография в 44 года? Прошло же только чуть больше половины жизни. Он и не торопился особо - ведь столько еще впереди. А все получилось так, как получилось. Ужасно и очень-очень несправедливо. Оказалось, что не было никакой другой половины впереди. Тем не менее писать книгу тогда Алексей все же начал и неожиданно быстро втянулся", - написала Навальная в соцсети Х. Она добавила, что Навальному, в частности, нравилось вспоминать события своей жизни в связи с происходившим в стране и он с удовольствием описывал свое детство.

Книга под названием "Патриот" будет опубликована американским издательством Knopf 22 октября, первоначальный тираж составит 500 тысяч экземпляров, сообщает The New York Times.