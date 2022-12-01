Алексея Навального в восьмой раз отправили в ШИЗО

С августа оппозиционный политик провел в штрафном изоляторе уже более 70 дней. В ШИЗО его отправляют под надуманными предлогами.

Оппозиционного российского политика Алексея Навального, отбывающего срок в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области, снова поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) - на этот раз на 11 суток за "нарушение формы одежды". Об этом сообщил в четверг, 1 декабря, проект "Сирена", созданный соратниками Навального.

Об очередной отправке политика в ШИЗО стало известно в ходе судебного заседания о законности профсоюза заключенных "Промзона", созданного Алексеем Навальным. "Ваша честь, с памятного нашего первого суда я не вылезаю из ШИЗО. И могу поделиться с вами уникальной информацией о том, что буквально 20 минут назад перед судом меня снова водворили в ШИЗО на 11 суток. И как раз это очень хорошо показывает ситуацию, [что происходит], когда любой осужденный просто попытается влезть туда, где находятся деньги ФСИН, коррупция ФСИН, различные делишки, коммерческие схемы", - заявил Навальный на этом заседании.

Причиной перевода в ШИЗО стало "нарушение формы одежды", а именно отсутствие куртки, уточняет "Сирена".

Навальный с августа провел в ШИЗО более 70 дней

С начала августа Алексея Навального отправляют в ШИЗО уже в восьмой раз. В общей сложности он провел там 73 дня. Правозащитники и заключенные называют штрафной изолятор "тюрьмой в тюрьме". "Бетонная конура 2,5х3 метра. Чаще всего там невыносимо, потому что холодно и сыро. Вода на полу. Вентиляции нет. Железная койка пристегивается к стене, типа как в поезде. В 5 утра у тебя забирают матрас и подушку и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры", - описывал условия в ШИЗО сам Навальный.

В середине ноября политика из общего барака в колонии перевели в помещение камерного типа (ПКТ), где его могут держать до года (максимальный срок содержания в ШИЗО - 15 дней подряд). По словам Алексея Навального, условия содержания в ПКТ фактически такие же, как в ШИЗО, но в ПКТ у него не будет длительных свиданий с близкими. Кроме того, Навальному перестали передавать письма от его супруги Юлии.

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