Роднянского заочно приговорили в РФ к 8,5 года колонии

Поводом для уголовного дела в отношении Александра Роднянского стали антивоенные публикации в соцсетях. Продюсер заявил, что "законность суда над собой" не признает.

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении "фейков" о российской армии "по мотивам политической ненависти". Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в понедельник, 21 октября.

Согласно приговору, Роднянскому также запрещается в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. Обвинение запрашивало для продюсера срок в девять с половиной лет.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали четыре публикации в социальных сетях - от 11 марта 2022 года о российском ракетном ударе по роддому в Мариуполе и от 16 марта 2022 года об убийствах российскими военными мирных жителей в Украине, а также посты об атаках российской армии на гражданские цели в Киеве, Днепре и Запорожье, которые Роднянский написал 10 октября 2022 года, передает "Медиазона". В сообщении прокуратуры говорится только о двух публикациях.

Комментируя решение суда, Роднянский написал в своем Telegram-канале : "С "приговором" я категорически не согласен. Законность суда над собой, как и законность существования абсолютно абсурдной статьи "за военные фейки" не признаю".

Роднянский открыто выступает против войны в Украине

Украинский и российский теле- и кинопродюссер Александр Роднянский - многократный призер Каннского фестиваля, номинант на премию "Оскар" и член киноакадемии США, обладатель "Золотого глобуса" и национальной кинопремии Франции "Сезар". По версии международного издания Variety, он входит в рейтинг 500 наиболее влиятельных людей мировой киноиндустрии.

В первые дни полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Роднянский публично выступил против российской агрессии, объявил о закрытии или замораживании всех своих российских проектов и об отмене крупнейшего российского кинофестиваля "Кинотавр", продюсером и президентом которого он был.

В марте 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал исключить Роднянского из "культурной повестки России". В октябре того же года Минюст РФ объявил Роднянского "иноагентом", а в мае 2023 года Басманный суд Москвы выписал ордер на заочный арест продюсера по уголовному делу о распространении "фейков" о вооруженных силах РФ.