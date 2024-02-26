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Активисты из РФ провели в Берлине антивоенную демонстрацию

Александра Иванова | Андрей Шашков
26 февраля 2024 г.

Участники акции в поддержку Украины и политзаключенных в России призвали к прекращению войны и привлечению президента РФ Владимира Путина к суду за этот акт агрессии.

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Участники антивоенной демонстрации у Бранденбургских ворот в Берлине держат флаги Украины и бело-сине-белые флаги
Антивоенная демонстрация в БерлинеФото: DW

Антивоенные активисты из России и другие жители Берлина в воскресенье, 25 февраля, провели митинг вблизи здания бундестага в центре германской столицы. По оценке корреспондента DW, к акции присоединились 200-300 человек. Кроме прочих. на митинге присутствовала глава правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова.

Многие пришедшие принесли с собой бело-сине-белые флаги, которые часть оппозиционного движения использует в качестве символа обновленной России. Ряд участников мероприятия пытался привлечь внимание к судьбе оппозиционера Алексея Навального, погибшего 16 февраля в российской колонии на Крайнем Севере, а также других политзаключенных, которых называли "заложниками Путина".

Память об Алексее Навальном

Некоторые принесли с собой плакаты с надписями "Не смерть, а убийство", "Не забудем, не простим!" и "Keine Deals mit Mördern!" ("Никаких сделок с убийцами!"). Другие - со словами самого Навального, которые после смерти политика повторяют многие его сторонники: "Не сдавайтесь". Несколько человек развернули черный транспарант с надписью "Putin is a killer" ("Путин - убийца").

Лозунги в память об оппозиционере Алексее Навальном на акции в Берлине
Лозунги в память об оппозиционере Алексее НавальномФото: Andrei Shashko/DW

Многие пришедшие требовали привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности за смерть оппозиционера и развязывание войны против соседнего государства, в том числе в Международном уголовном суде в Гааге.

Ряд активистов призывал правительство ФРГ предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия TAURUS и продолжать поддержку подвергшейся российскому нападению страны "столько, сколько потребуется". "Мы не хотели и не хотим этой войны", - заявляли при помощи плакатов другие.

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