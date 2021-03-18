AI перепроверяет свое решение о лишении Навального статуса узника совести

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) перепроверяет свое решение о лишении находящегося в российской тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального статуса узника совести. Об этом в среду, 7 апреля, рассказала в эксклюзивном интервью DW генеральный секретарь организации Аньес Калламар.

"О результате этого процесса (пересмотра решения о лишении Навального статуса узника совести. - Ред.) будет сообщено публично, когда он будет завершен, а произойдет это уже в ближайшее время", - пообещала правозащитница.

"Наше главное послание состоит в том, что независимо от отличительных особенностей такой организации как Amnesty International, мы как организация боремся за Алексея (Навального. - Ред.) сегодня так же, как и два месяца назад", - добавила Калламар.

"Его необходимо освободить, его необходимо освободить немедленно, его необходимо защитить от пыток, и ему необходимо предоставить медицинскую помощь", - подчеркнула генсек AI.

Решение AI о лишении Навального статуса узника совести

Об отказе AI от решения признать Навального узником совести 23 февраля сообщил в Twitter американский журналист Аарон Мате со ссылкой на электронное письмо представителя британского отделения организации. В скриншоте письма, который журналист разместил на своей странице, отмечалось наличие множества старых видео и постов в соцсетях, где Навальный делает спорные заявления.

В свете большого общественного резонанса, связанного с этим шагом международной правозащитной организации, ее тогдашний генеральный секретарь Джули Верхаар 27 февраля пообещала начать внутреннее расследование, чтобы выяснить, "что пошло не так" и как AI "оказалась в той ситуации, в которой она оказалась".

Открытое письмо ученых в поддержку Навального

17 марта ряд международных ученых обратился с открытым письмом к Верхаар, призвав вернуть Алексею Навальному статус узника совести.

При этом авторы обращения высказали мнение, что решение Amnesty International лишить Алексея Навального статуса узника совести расходится с ценностями AI и стало причиной серьезного общественного беспокойства. Ученые подчеркнули также, что не было предоставлено никаких доказательств того, что Навальный или Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) одобряют насилие. Именно этот критерий является для AI основным при принятии решения о наделении того или иного заключенного статусом узника совести.

"Приняв такое решение, Amnesty International нанесла существенный ущерб фундаменту защиты прав человека в России", - резюмировали авторы письма.

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