AI: Мирные протесты в Европе систематически ограничиваются

Правительства многих европейских государств ограничивают право на мирные собрания и прибегают ко все более репрессивным мерам для подавления инакомыслия, сообщает правозащитная организация Amnesty International (AI). В докладе о "ситуации с правом на протест в 21 стране Европы" , опубликованном во вторник, 9 июля, говорится, что мирные демонстранты подвергаются стигматизации, криминализации и нападениям.

Правозащитники констатируют "распространенную по всему континенту практику репрессивных законов, применение ненужной или чрезмерной силы, произвольные аресты и судебные преследования", а также "необоснованные или дискриминационные ограничения". Кроме того, отмечается все более широкое использование "инвазивных технологий наблюдения", которое приводит к "систематическому ограничению права на протест".

"Исследование Amnesty рисует крайне тревожную картину общеевропейского наступления на право на протест. По всему континенту власти очерняют, препятствуют, сдерживают и незаконно наказывают людей, которые мирно протестуют", - заявила генеральный секретарь AI Аньес Калламар.

Борьба с гражданским неповиновением

Согласно докладу, в период с 2020 года по сентябрь 2023 года было зафиксировано множество случаев чрезмерного или неоправданного применения силы полицией во время протестов, в том числе инциденты, равносильные пыткам. Исследование также выявило "случаи безнаказанности или отсутствия подотчетности полиции" как минимум в 13 из 21 европейской страны, включая Германию, Францию, Италию, Швейцарию, Великобританию и Турцию.

Правозащитная организация также раскритиковала тенденцию к диффамации протестов и усиливающееся представление мирного гражданского неповиновения как угрозы общественной безопасности и порядку. Например, власти Германии, Италии, Испании и Турции называют климатических активистов "экотеррористами" или "преступниками", отмечает AI. При этом в их отношении используются "положения, имеющие отношение к терроризму, и законы, касающиеся борьбы с организованной преступностью и защиты национальной безопасности".

Авторы доклада также подвергли критике превентивные меры в Германии, Италии и Великобритании. Они позволили запрещать людям "посещать определенные места или заниматься какой-либо деятельностью в будущем", а в некоторых случаях даже задерживать их, "чтобы помешать им участвовать в акциях гражданского неповиновения".