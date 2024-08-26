Агентство dpa: РФ могла готовить диверсию на базе НАТО в ФРГ

Об угрозе диверсии с применением дрона на авиабазе НАТО в Гайленкирхене властям ФРГ сообщила иностранная разведка, пишет dpa. В связи с этим безопасность на военном объекте была временно повышена до уровня "Чарли".

Временное усиление мер безопасности на базе ВВС НАТО в Гайленкирхене на западе Германии было вызвано информацией разведслужбы об угрозе диверсии, предположительно со стороны России. Об этом сообщило в понедельник, 26 августа, агентство dpa со ссылкой на источники в структурах безопасности.

По данным агентства, иностранная разведка предупредила власти ФРГ о "подготовительных действиях к диверсии - вероятно, российской - против базы НАТО с использованием беспилотника". Собеседники dpa отметили, что эта информация была воспринята как "серьезное предупреждение".

Уровень безопасности на авиабазе НАТО в Гайленкирхене 23 августа был повышен до второй позиции - "Чарли" - из-за "потенциальной угрозы" для Североатлантического альянса. Часть сотрудников была отправлена домой, а на территории военной базы были замечены несколько полицейских машин. В Гайленкирхене размещены самолеты-разведчики натовской системы раннего оповещения AWACS. 14 переоборудованных самолетов Boeing-707 контролируют воздушное пространство с целью раннего обнаружения возможных угроз.

Другие попытки диверсий на базах НАТО в Германии

Газета Süddeutsche Zeitung 14 августа сообщила о другой возможной попытке диверсии на авиабазе в Гайленкирхене: тогда записи видеокамер показали, что неизвестный перелез через ограждение, чтобы проникнуть на территорию военного объекта.

В то же время на военной базе в Кельне в ночь на 14 августа сработали датчики контроля воды, после чего было начато расследование по факту возможного отравления воды для бундесвера. Впоследствии проведенные многочисленные тесты не показали отклонений от нормы. Во время обхода территории базы была обнаружена дыра в заграждении.

Оба объекта были взяты под усиленное наблюдение. Сразу после инцидентов в Кельне и Гайленкирхене министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал повысить бдительность и сообщил о пересмотре планов защиты доступа к территории военных баз.

Дроны над промышленными объектами ФРГ

Кроме того, на севере Германии участились полеты неопознанных дронов над объектами промышленности и критической инфраструктуры. Прокуратура Фленсбурга 22 августа сообщила, что ведет расследование "по подозрению в агентурной деятельности с целью совершения диверсии".

Как отмечали СМИ, беспилотники - предположительно военные - с 8 августа периодически нарушают бесполетную зону в устье реки Эльбы, где расположены выведенная из эксплуатации атомная электростанция, а также плавучий терминал сжиженного природного газа и химические заводы. По данным журнала Der Spiegel, в течение нескольких ночей там были замечены до четырех неопознанных дронов, двигавшихся со скоростью до 100 км/ч. Так как их не могли догнать полицейские беспилотники, для помощи были привлечены силы бундесвера.

По сведениям Der Spiegel и газеты Bild, в органах безопасности считают, что речь идет о российских военных дронах-разведчиках, которые могли быть запущены с гражданских судов в Северном море. Как пишет Bild, ссылаясь на внутренний отчет уголовной полиции, следствие предполагает, что в одном из случаев над промзоной пролетал российский беспилотник "Орлан-10с". В прокуратуре Фленсбурга и земельном ведомстве уголовной полиции в Киле отказались комментировать эти подробности. В то же время в министерстве обороны ФРГ сообщили агентству dpa, что Центр воздушных операций немецких ВВС находится в тесном контакте со следственными органами, предоставляя полиции данные радаров.